Detenidos por robo y secuestro de motos con pedido judicial en Las Heras

Una serie de procedimientos permitieron la aprehensión de cinco sospechosos de diferentes delitos este último fin de semana en Las Heras . Tres sujetos cayeron por un robo y otros dos fueron detenidos a bordo de motos con pedido judicial . Los cinco quedaron a disposición de la Justicia.

El primero de los operativos tuvo lugar la noche del viernes, pasadas las 22, cuando policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaban maniobras preventivas por las calles de departamento y detectaron en el cruce de Independencia y Álvarez Condarco a una moto sin dominio colocado, cuya conductora iba sin casco.

Por ese motivo, los efectivos le frenaron el paso a la joven, identificada como Milagros Rocío Cano Núñez (28), quien no contaba con la documentación del rodado ni licencia de conducir.

Acto seguido, los uniformados tomaron los números identificatorios del motor y desde el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) les confirmaron que presentaba pedido de secuestro, ya que había sido denunciada como robada el lunes 4 de este mes.

De esa manera, la conductora fue aprehendida y trasladada la Subcomisaría Iriarte , donde quedó alojada a la espera de que personal de la Oficina Fiscal N°2 Las Heras resolviera su situación procesal.

Detenidos in fraganti

Las acciones continuaron la madrugada del sábado, luego de que alrededor de las 2.30 un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre sujetos subidos al techo de una vivienda de calle Coronel Díaz.

Personal de la UEP Las Heras se dirigió hasta el domicilio para verificar la situación y la propietaria explicó que había escuchado pasos en el techo y luego un fuerte estruendo. Fue allí cuando advirtió que le habían robado el equipo exterior del aire acondicionado.

Frente a eso, se realizó un patrullaje por las inmediaciones y los uniformados pudieron dar con tres malvivientes en el interior del pasaje 25 de Mayo, cerca del cruce con calle Olascoaga. Los sospechosos, individualizados como Marcelo Sebastián Gutiérrez (27), Daniel Omar Vera Morales (35) y Facundo Marcelo Gómez Fernández (36), fueron descubiertos en el momento en que desarmaban el aparato sustraído.

Al notar la presencia de los efectivos, los individuos intentaron escapar, pero terminaron siendo aprehendidos a los pocos metros y fueron trasladados a la mencionada dependencia lasherina, donde quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N°1 Las Heras.

Otra moto con pedido de secuestro

Por su parte, durante la tarde del sábado, minutos antes de las 16, efectivos de la Guardia Motorizada lograron recuperar otro vehículo denunciado por robo, luego de frenarle el paso a un motociclista en calle Dorrego, frente al barrio Las Cañitas.

La Maverick 125 que manejaba el sujeto no contaba con carenados y al verificar el dominio, constataron que era apócrifo. Pese a eso, pudieron establecer se encontraba solicitada por la Justicia.

Por ese motivo, el conductor, identificado como Agustín Luciano Ferreyra García (31), quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte por orden del ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal N°2 Las Heras.