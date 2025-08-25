Violento golpe comando en un local: se llevaron el dinero de los sueldos y amenazaron a una embarazada

Un comercio de Berazategui fue víctima de un violento golpe comando el viernes por la tarde, cuando un grupo de delincuentes ingresó a un local dedicado a la venta de artículos de gastronomía. Entre las empleadas se encontraba una mujer embarazada, que pidió ayuda a los gritos mientras todo quedaba registrado por las cámaras de seguridad.

“Acá trabajamos con mi papá y mi hermano. Todos los viernes solemos ir a almorzar juntos. Estábamos por salir cuando vimos que entraron caminando como si nada, como si conocieran el lugar y cómo se abría el portón”, contó Cecilia en el programa Mediodía Noticias.

“Estaban armados y muy violentos. Lo agarraron a mi hermano, lo empujaron, lo tiraron al suelo y lo llevaron a la fuerza a la parte de atrás para pedirle plata”, agregó.

Los delincuentes entraron con un obejtivo claro: buscaban una caja fuerte. “Quédense quietos y tírense al piso. Somos una súperbanda”, se escucha decir a uno de los integrantes del grupo comando. “¿Dónde está la caja fuerte? Dame las llaves”, repetía el mismo ladrón.

Cecilia sospecha que conocían los movimientos de la empresa: “Evidentemente, algún dato tenían y sabían que el que tenia la plata era mi hermano. No fueron contra mi papá ni contra mi, fueron directo a él a pedirle la llave de la caja fuerte”. “Los viernes es el día de paga y la plata que tenía encima era para pagar los sueldos”, añadió con el fin de darle fuerza a una de las posibles hipótesis.

golpe comando en berazategui La secuencia del violento robo que ocurrió en Berazategui. X

La Policía Científica trabajó en el lugar para levantar rastros de los delincuentes y secuestró las imágenes de las cámaras de seguridad. “Sabemos que eran cinco, pero tenían tapadas las caras y también guantes. Los peritos no pudieron levantar huellas”, afirmó un vocero oficial.

Algunos vecinos dijeron que los ladrones habrían arribado al lugar en un vehículo negro. “En nuestras cámaras no pudimos ver que haya sido así. Vemos que se van caminando tranquilos, no parece que salgan corriendo a un auto o algo parecido”, afirmó un residente.

Sobre el mal momento que vivió, Cecilia contó: “Primero pensé que era una joda, pero cuando me di cuenta que no, cerré la puerta y empecé a gritar que llamen a la policía. Fue todo muy rápido”.