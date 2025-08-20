Seguimiento por GPS y cámaras para atrapar al sospechoso de un robo en Las Heras

El sospechoso del robo de un utilitario fue detenido la mañana de este miércoles en Las Heras . El malviviente sustrajo el vehículo junto a un cómplice, con la intención de desguazarlo y vender las autopartes en el mercado negro. Sin embargo, el GPS del celular de la víctima fue clave para recuperarlo y atraparon a uno de los presuntos autores.

Fuentes policiales señalaron que todo comenzó alrededor de las 8 cuando un trabajador estaba haciendo reparto de mercadería a bordo de una Fiat Fiorino gris. En un momento, se bajó en la escuela N° 1-582 Río Mendoza , ubicada en calle Los Cóndores del barrio Jardín Aeroparque , dejando la llave colocada en el vehículo.

Mientras entregaba los productos en el establecimiento educativo, notó que dos sujetos, uno vestido con buzo azul y el otro con buzo amarillo, subieron a la camioneta y se dieron a la fuga a toda velocidad.

Frente a esa situación, le dio aviso a su patrón y propietario del rodado, quien se encontraba en la vía pública e interceptó una movilidad policial en el cruce de calles Lisandro Moyano e Independencia . El hombre, de 42 años, le explicó a los policías que su empleado había sufrido un robo cerca del límite con Ciudad de Mendoza y aportó las características del vehículo y también de los ladrones.

Debido a que el trabajador había dejado el celular en el interior del utilitario, decidieron hacer un seguimiento mediante el sistema GPS del teléfono. Fue así que constataron que el vehículo se estaba moviendo por calle Catamarca y luego se frenó cerca del cruce de calles Libertad y Olascoaga .

Cómo cayó el sospechoso del robo

Ante eso, los uniformados se dirigieron a ese punto, donde sorprendieron a los sospechosos, quienes descendieron del vehículo y continuaron el escape hacia el interior de un callejón ubicado al oeste de calle Olascoaga. Así, uno de los funcionarios consiguió atrapar al malviviente del buzo azul mientras atravesaba un descampado.

En tanto, el otro sujeto fue divisado por las cámaras de seguridad públicas, mientras trepaba el techo de una vivienda. Sin embargo, pudo perderse de vista antes de ser alcanzado por los policías que llegaron hasta la escena.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 17.42.11 El estéreo del vehículo, hallado a los pocos metros de donde fue recuperado. Gentileza.

Por su parte, al verificar el utilitario robado, los efectivos notaron que le habían quitado la rueda de auxilio, el estéreo y también la batería, elementos que fueron encontrados abandonados a los pocos metros.

Así las cosas, el detenido, identificado como Javier Alexander Flores Ábrego, de 35 años, fue trasladado hasta la Comisaría Sexta de Ciudad, donde quedó a disposición de la Justicia.