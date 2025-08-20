Otro policía fue imputado como miembro de la megabanda que cometía asaltos en Mendoza

La investigación por una serie de robos y asaltos perpetrados entre 2023 y este año en Guaymallén , que apunta contra una megabanda liderada por un efectivo de la Policía de Mendoza , sumó un nuevo capítulo en los últimos días. Durante los allanamientos desarrollados el viernes, otro miembro de la fuerza provincial fue detenido como presunto integrante de la organización.

Se trata de Fausto Federico Martín Gómez Moyano , de 32 años, quien fue imputado como parte de la asociación ilícita que tiene como presuntos líderes al policía Sergio Joel Antúnez Ladino (33) y Darío Emiliano Zuleta Sosa, alias el Huevo , un reconocido malviviente con múltiples antecedentes. El efectivo quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos ( Es.Tra.D.A ), mientras se analizan una serie de elementos que presentó el defensor Francisco Castro .

Incluso, desde el entorno de Gómez Moyano revelaron que pidió declarar en el expediente para aclarar una serie de situaciones que comprometieron en la causa. Principalmente, sobre una granada y las municiones que secuestraron en su vivienda de Godoy Cruz , armamento que se encontraba completamente desactivado y sin pólvora y que estaba colocado en cuadros, ya que pertenecían al abuelo paterno del funcionario, quien supo ser miembro de la Policía Federal Argentina ( PFA ).

En tanto, el policía que se desempeñaba en la División Delitos Informáticos , dependiente de Investigaciones , también buscará explicar el intercambio de un archivo de audio a través de WhatsApp , que mantuvo con el efectivo que denunció a la organización presuntamente liderada por Antúnez, con quien fue compañero meses atrás, durante un paso que tuvo por la Comisaría 44° .

Debido a que ese archivo se encontraba corrupto, es decir, no se podía abrir, los detectives sospechaban que fue manipulado por Gómez Moyano . No obstante, las fuentes consultadas indicaron que la versión de la defensa es que el audio tenía fallas de origen y al acusado sólo se lo enviaron para que intentara repararlo.

Más allá de eso, la información agrega que existen otras pruebas que complicaron a Gómez Moyano y que habrían surgido del análisis de los 36 celulares que fueron secuestrados en el marco de la megainvestigación que lidera el fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Manuel García Mango.

Cómo explotó la investigación por la megabanda

Todo comenzó cuando un policía de la Comisaría 44° se presentó ante la Inspección General de Seguridad (IGS) y denunció que Antúnez, un compañero suyo que había sido recientemente trasladado a la Comisaría 26° de Villa Atuel, en San Rafael, se dedicaba a organizar robos en modalidad de entraderas y escruches en la zona de Guaymallén. A raíz de eso, se le dio conocimiento a la fiscal en jefe de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Paula Quiroga sobre la situación, quien designó a García Mango al frente de la investigación.

A partir de las pruebas aportadas por el policía denunciante y los posteriores trabajos investigaciones, a comienzos de junio policías de la División Robos y Hurtos (RyH) desarrollaron los primeros allanamientos y concretaron la detención de Antúnez. Días después, cayeron otros cuatro presuntos integrantes de la banda: Lucas Antonio Hernández Leyes (38), alias Chicho; Leonardo Darío Salinas Pedroza (37); Jesús Sebastián Rodríguez Quiroga (41) y Miguel Osvaldo Cardozo (47).

Portada Antunez El policía Joel Antúnez lleva casi tres meses detenido. MDZ.

Por su parte, un sexto integrante de la gavilla había sido detenido meses atrás en otro allanamiento del personal de RyH, por una causa de robo agravado que también se terminó acumulando a la megacausa. Se trata de Darío Emiliano Zuleta Sosa, más conocido como el Huevo, un delincuente que cuenta un extenso prontuario y es conocido por ser hijo de un policía retirado.

De acuerdo con la investigación, Antúnez coordinaba los golpes con los malvivientes que integraban la organización y contaba con información sobre las potenciales víctimas, que por lo general vivían en la zona de la Comisaría 44° de Guaymallén, donde el efectivo prestó servicios antes de ser trasladado al Sur provincial. Los hechos investigados se cometían, por lo general, en modalidad escruche, aunque en ocasiones los delincuentes empleaban la violencia para abordar a las víctimas.

Portada banda asaltos Arriba: Leonardo Salinas y Darío "Huevo" Zuleta. Abajo: "Chicho" Hernández y Miguel Osvaldo Cardozo. MDZ.

En tanto, entre el jueves y viernes de la semana pasada hubo nuevos allanamientos en el marco de la causa y se concretó la detención de otros cuatro presuntos integrantes de la banda, entre los que se encontraba el policía Gómez Moyano, quien se transformó en el segundo miembro de la fuerza imputado en la megainvestigación.