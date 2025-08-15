Megaoperativo en Guaymallén: múltiples allanamientos, 10 detenidos y secuestro de drogas

Cerca de 32 medidas judiciales se ejecutaron en distintos puntos de Guaymallén y otros departamentos. Incautaron cocaína, pastillas y armas de fuego.

Policías realizaron este jueves un amplio operativo con múltiples allanamientos en Guaymallén y otros departamentos del Gran Mendoza, que dejó como saldo 10 sospechosos detenidos y una importante cantidad de drogas y armas secuestradas.

En total, se concretaron cerca de 32 allanamientos, donde se incautaron 87 pastillas, unos 300 gramos de cocaína fraccionada, armas de fuego —algunas encontradas enterradas—, explosivos, bicicletas, luminarias y otros elementos denunciados como robados.

Las actuaciones quedaron a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y las autoridades judiciales correspondientes, que investigan la procedencia de los objetos y la posible vinculación de los sospechosos con diferentes delitos.

La palabra de Mercedes Rus tras los allanamientos En redes sociales, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó el accionar policial y la articulación con el MPF para concretar los procedimientos. "Vamos a seguir yendo detrás de los delincuentes", sostuvo la funcionaria a través de una publicación en la red social X (ex Twitter).