Héroe sin capa: un vecino de Maipú defendió a una joven en un asalto y atrapó a una sospechosa

El hombre auxilió a la víctima mientras era abordada por los malvivientes en calle Paso de Maipú. Dos cómplices de la presunta ladrona se dieron a la fuga.

Un hombre defendió a una vecina que estaba sufriendo un asalto la noche del martes en Maipú. La víctima, una enfermera de 26 años, fue abordada por tres malvivientes que le sustrajeron algunas pertenencias. Dos de los sospechosos lograron darse a la fuga, pero una cómplice fue interceptada por el ciudadano y luego entregada la policía.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 21 del citado día, cuando la trabajadora de la salud, oriunda del barrio Procrear Maipú, caminaba por la ciclovía ubicada sobre la Lateral Norte de calle Juan José Paso, donde tres individuos -dos hombres y una mujer- la sorprendieron y la amenazaron para que les entregara los objetos de valor que llevaba consigo.

Aprehensión ciudadana en Maipú Así, los maleantes le robaron un Motorola G22 y una mochila que contenía tarjetas bancarias y elementos de enfermería. Mientras la víctima les entregaba las pertenencias, pasaba por allí un hombre, de 36 años y domiciliado en el barrio Renacer, quien advirtió la situación de inseguridad y decidió auxiliar a la joven enfermera.

Acto seguido, confrontó a los malvivientes y los persiguió, logrando atrapar a una sospechosa. En tanto, sus dos cómplices varones se dieron a la fuga con los elementos sustraídos hacia el norte, donde está ubicado un descampado, y se perdieron de vista.

El hombre retuvo a la presunta ladrona, identificada como Sol Ayelén Aramayo, de 23 años, quien aseguró encontrarse en situación de calle, hasta la llegada de personal policial a la escena.