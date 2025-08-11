La explosión de una garrafa provocó un incendio en una casa de Maipú y un hombre está grave

A raíz del incendio, un hombre de 40 años sufrió quemaduras de segundo grado tras la explosión de una garrafa en su vivienda de Maipú.

Un hombre de 40 años sufrió graves quemaduras la tarde de este lunes durante un incendio en su casa de Maipú. El siniestro se habría originado por la explosión de una garrafa, de acuerdo con la primera información policial. La víctima tuvo que ser hospitalizada.

Explosión y alerta en Maipú El hecho ocurrió cerca de las 15.30 en una vivienda ubicada en la intersección de calles Muñiz y Sarmiento, donde una mujer alertó a la línea de emergencias de 911 sobre el fuego y el estallido. Minutos después, efectivos policiales y bomberos llegaron al lugar y constataron que la víctima presentaba lesiones en el cuerpo.