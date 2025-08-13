Video|
Intentó robar en un comercio de Maipú, lo descubrieron por las cámaras y fue detenido
El sospechoso fue atrapado in fraganti durante el intento de robo en Maipú. Quedó a disposición de la Justicia.
Un hombre fue detenido la noche del martes en Maipú cuando intentaba ingresar a un comercio ubicado en la zona de calle Sarmiento. El sospechoso fue descubierto por las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y terminó tras las rejas.
El hecho ocurrió cuando operadores del sistema de videovigilancia advirtieron la maniobra y alertaron a móviles policiales que patrullaban por el lugar. Al arribar, los uniformados sorprendieron al sospechoso en las inmediaciones del local y procedieron a su aprehensión.
El detenido fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la Justicia.