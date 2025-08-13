Intentó robar en un comercio de Maipú, lo descubrieron por las cámaras y fue detenido

El sospechoso fue atrapado in fraganti durante el intento de robo en Maipú. Quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre fue detenido la noche del martes en Maipú cuando intentaba ingresar a un comercio ubicado en la zona de calle Sarmiento. El sospechoso fue descubierto por las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y terminó tras las rejas.

El video del intento de robo Embed - Detenido robo Maipú El hecho ocurrió cuando operadores del sistema de videovigilancia advirtieron la maniobra y alertaron a móviles policiales que patrullaban por el lugar. Al arribar, los uniformados sorprendieron al sospechoso en las inmediaciones del local y procedieron a su aprehensión.