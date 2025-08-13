Conductor chileno fue detenido tras realizar peligrosas maniobras en la ruta 7

Un automovilista de nacionalidad chilena fue detenido en Uspallata por efectivos de Policía Vial y Guardia Urbana Municipal tras ser filmado realizando maniobras peligrosas en la Ruta Nacional 7.

Un automovilista de nacionalidad chilena fue detenido en Uspallata por efectivos de Policía Vial y Guardia Urbana Municipal tras ser filmado realizando maniobras peligrosas en la Ruta Nacional 7. El hecho ocurrió en el kilómetro 1125, específicamente en la zona conocida como Curva del Soldado, donde el conductor fue registrado adelantando vehículos con doble línea amarilla durante varios kilómetros consecutivos. Las autoridades lograron interceptar al infractor y trasladarlo hasta la Comisaría 23 de Uspallata para los procedimientos correspondientes.

El conductor circulaba en dirección de Argentina hacia Chile cuando fue detectado por los controles de seguridad vial. Durante el trayecto, las cámaras registraron cómo el vehículo invadía repetidamente el carril contrario, poniendo en grave riesgo la integridad física de otros conductores en la ruta cordillerana. Esta zona de alta montaña requiere especial precaución debido a sus características geográficas.

Mirá el video de las peligrosas maniobras: Conductor chileno detenido Operativo para detener al infractor El trabajo coordinado entre Policía Vial y Guardia Urbana Municipal permitió detectar y detener exitosamente al conductor que violaba las normas de tránsito. Las autoridades destacaron la importancia de estos operativos conjuntos para garantizar la seguridad en una de las rutas más transitadas del país, especialmente durante la temporada de mayor flujo vehicular entre Argentina y Chile. El infractor fue obligado a abonar inmediatamente la multa de $378.000 correspondiente por las infracciones cometidas.