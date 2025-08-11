Picadas, descontrol y heces en las veredas: vecinos de Maipú indignados con las motos
Los vecinos de Maipú están cansados de los grupos de motos que hacen picadas. Encuentran orín y heces en las entradas de las casas.
El descontento con los motociclistas en Mendoza va en ascenso desde hace varios meses y ahora las quejas son de los vecinos de Maipú que están cansados de que los grupos de aficionados a las motos ocupen las calles de los barrios para hacer picadas y destrezas.
Se trata de las familias que viven en los alrededores del complejo Arena Maipú. Específicamente, el paseo Víctor Fayad que costea la calle Emilio Civit -la continuación de Juan José Paso de Luján de Cuyo- y las calles perpendiculares como Muratori, Fangio y Chuquisaca.
Picadas, ruidos, heces y orín
Los vecinos aseguran que los encuentros de motociclistas en esa zona de Maipú para hacer picadas empezaron hace un año y en general son los viernes, sábados y domingos. A veces también se reúnen entre semana dependiendo del estado del tiempo.
“Todas las noches igual. Esta es una zona de familias, con niños y se juntan las motos a hacer ruido, hay gente alcoholizada haciendo willy. Las motos sin patentes, no usan ni casco”, comentó a MDZ una vecina de Maipú.
“Hacen pis, caca, vomitan en los lotes vacíos y en las entradas de los complejos de departamentos. También bajan las térmicas y vandalizan lo que encuentran. La música siempre la ponen muy fuerte, más el ruido de los escapes”, agregó.
Denuncias sin respuestas
Con respecto a la presencia policial en el lugar, los vecinos aseguraron que cuando se juntan las motos llaman a la Policía y a la Municipalidad de Maipú pero que no logran disuadir a los grupos de jóvenes.
“Llamamos a la Municipalidad y a la Policía. A veces va la patrulla, da una vuelta y no hace nada más. Los motociclistas siguen ahí como si nada”, cerró.