Picadas, descontrol y heces en las veredas: vecinos de Maipú indignados con las motos

Los vecinos de Maipú están cansados de los grupos de motos que hacen picadas. Encuentran orín y heces en las entradas de las casas.

El descontento con los motociclistas en Mendoza va en ascenso desde hace varios meses y ahora las quejas son de los vecinos de Maipú que están cansados de que los grupos de aficionados a las motos ocupen las calles de los barrios para hacer picadas y destrezas.

Se trata de las familias que viven en los alrededores del complejo Arena Maipú. Específicamente, el paseo Víctor Fayad que costea la calle Emilio Civit -la continuación de Juan José Paso de Luján de Cuyo- y las calles perpendiculares como Muratori, Fangio y Chuquisaca.

Motos en Maipú Motos hacen picadas y destrezas en Maipú Picadas, ruidos, heces y orín Los vecinos aseguran que los encuentros de motociclistas en esa zona de Maipú para hacer picadas empezaron hace un año y en general son los viernes, sábados y domingos. A veces también se reúnen entre semana dependiendo del estado del tiempo.

“Todas las noches igual. Esta es una zona de familias, con niños y se juntan las motos a hacer ruido, hay gente alcoholizada haciendo willy. Las motos sin patentes, no usan ni casco”, comentó a MDZ una vecina de Maipú.

casas vandalizadas en Maipú por grupos de personas en motos Casas vandalizadas en Maipú por grupos de personas en motos. MDZ “Hacen pis, caca, vomitan en los lotes vacíos y en las entradas de los complejos de departamentos. También bajan las térmicas y vandalizan lo que encuentran. La música siempre la ponen muy fuerte, más el ruido de los escapes”, agregó.