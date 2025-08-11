Presenta:

Sociedad

|

jubilados

Nuevos e importantes beneficios para jubilados y pensionados de la Ciudad de Mendoza

El municipio aprobó dos decretos que permiten a jubilados y pensionados acceder a exenciones impositivas, actividades culturales y gimnasios sin costo.

MDZ Sociedad

Como&nbsp;son las medidas que amplían beneficios para adultos mayores. &nbsp;

Como son las medidas que amplían beneficios para adultos mayores.

 

Prensa Ciudad de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, anunció este lunes dos decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados que residen en la capital provincial. Las medidas incluyen exenciones tributarias y acceso gratuito a gimnasios y actividades culturales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector y fomentar su participación social.

La presentación se realizó en el CIC Nº1, frente a un nutrido grupo de adultos mayores que participan en las propuestas del lugar. “Se trata de una medida enfocada en el jubilado que cobra la mínima, con acceso gratuito a gimnasios municipales, eventos y espacios culturales. Además, quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas —unos 630 mil pesos— quedarán exentos de pagar tasas municipales”, explicó Suarez.

Te Podría Interesar

ulpiano jubilados
Ulpiano Suarez presentó los nuevos beneficios para jubilados y pensionados

Ulpiano Suarez presentó los nuevos beneficios para jubilados y pensionados

Nuevos beneficios para jubilados

A través del Decreto N° 893, el municipio actualizó el régimen de exenciones previsto en la Ordenanza Nº 10226/77. Esto permitirá que jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones queden eximidos del 100% del pago de:

  • Tasas por servicios a la propiedad raíz.
  • Tasa retributiva por recolección de residuos, riego, limpieza de calles y pabellones, conservación de pavimento y servicios en el Cementerio de la Ciudad.

Para acceder, deberán cumplir condiciones como habitar su vivienda única, no destinarla a renta ni a actividades comerciales y no tener deudas pendientes.

En paralelo, el Decreto N° 892 establece que, desde el 1 de septiembre de 2025, habrá un cupo liberado de 10 entradas por función en el Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla, Sala 2 de la Nave Cultural y eventos pagos organizados por la municipalidad. El beneficio será para jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo mensual y se complementará con el acceso gratuito a gimnasios municipales, sujeto a disponibilidad.

Cómo obtener los beneficios

Para obtener entradas sin cargo, los interesados deberán solicitarlas en boletería con 48 horas de anticipación, de 9 a 13 horas, presentando bono de ANSES y DNI. En el caso de los gimnasios, la acreditación se realizará directamente en cada espacio deportivo.

El intendente cerró con una invitación a replicar la iniciativa: “Voy a invitar a todos los colegas intendentes a implementarlo. Se puede ser ordenado y equilibrado en las cuentas y, al mismo tiempo, acompañar a las personas mayores. Aunque no podamos aumentar jubilaciones, sí podemos aliviar su bolsillo”.

Archivado en

Notas Relacionadas