Nuevos e importantes beneficios para jubilados y pensionados de la Ciudad de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez, anunció este lunes dos decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados que residen en la capital provincial. Las medidas incluyen exenciones tributarias y acceso gratuito a gimnasios y actividades culturales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector y fomentar su participación social.

La presentación se realizó en el CIC Nº1, frente a un nutrido grupo de adultos mayores que participan en las propuestas del lugar. “Se trata de una medida enfocada en el jubilado que cobra la mínima, con acceso gratuito a gimnasios municipales, eventos y espacios culturales. Además, quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas —unos 630 mil pesos— quedarán exentos de pagar tasas municipales”, explicó Suarez.

A través del Decreto N° 893, el municipio actualizó el régimen de exenciones previsto en la Ordenanza Nº 10226/77. Esto permitirá que jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones queden eximidos del 100% del pago de:

Para acceder, deberán cumplir condiciones como habitar su vivienda única , no destinarla a renta ni a actividades comerciales y no tener deudas pendientes.

En paralelo, el Decreto N° 892 establece que, desde el 1 de septiembre de 2025, habrá un cupo liberado de 10 entradas por función en el Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla, Sala 2 de la Nave Cultural y eventos pagos organizados por la municipalidad. El beneficio será para jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo mensual y se complementará con el acceso gratuito a gimnasios municipales, sujeto a disponibilidad.

Cómo obtener los beneficios

Para obtener entradas sin cargo, los interesados deberán solicitarlas en boletería con 48 horas de anticipación, de 9 a 13 horas, presentando bono de ANSES y DNI. En el caso de los gimnasios, la acreditación se realizará directamente en cada espacio deportivo.

El intendente cerró con una invitación a replicar la iniciativa: “Voy a invitar a todos los colegas intendentes a implementarlo. Se puede ser ordenado y equilibrado en las cuentas y, al mismo tiempo, acompañar a las personas mayores. Aunque no podamos aumentar jubilaciones, sí podemos aliviar su bolsillo”.