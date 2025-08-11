Abrieron la subasta online de un terreno en pleno centro de la Ciudad de Mendoza

El terreno de 836 m² está ubicado en 25 de Mayo 1245 y pertenece a Irrigación. La subasta online cierra el 13 de agosto.

El terreno céntrico, propiedad de Irrigación, tiene un precio base de $39 millones y se vende por Superbid.

Un terreno de 836 m² ubicado en la calle 25 de Mayo 1245, en la Ciudad de Mendoza, se encuentra en proceso de subasta a través de la plataforma Superbid. El predio pertenece al Departamento General de Irrigación y se ofrece con un precio base de $39.197.384.

La subasta comenzó de forma online y permanecerá abierta hasta el próximo 13 de agosto. Los interesados pueden participar desde cualquier lugar del país, únicamente registrándose en el portal de Superbid y habilitando su usuario para la operación.

La propiedad está situada en el centro mendocino, uno de los sectores más buscados por inversores inmobiliarios. Su amplia superficie ofrece múltiples posibilidades de desarrollo para vivienda, oficinas o emprendimientos mixtos. El lote se ubica en una zona con alto movimiento comercial, rodeada de locales, servicios y conectividad urbana. Actualmente es un terreno baldío, cerrado con portón metálico, y su estado permite iniciar construcción sin demoliciones previas.

lote en 25 de mayo subasta (1) Ya está abierta la subasta online de un terreno de 836 m² en pleno centro mendocino. Superbid Los organizadores destacan que este tipo de operaciones puede representar hasta un 40% de ahorro frente al valor de mercado de propiedades similares en la misma zona de la capital provincial.

Modalidad de la subasta El procedimiento de venta se realiza completamente de forma digital, con respaldo de martilleros públicos matriculados. Esto brinda transparencia y seguridad a quienes participan. Además, la plataforma permite coordinar visitas al inmueble antes de ofertar, de modo que cada interesado pueda verificar personalmente sus características.