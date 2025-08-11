El gigante pozo que genera inconvenientes en el centro mendocino

El pozo se encuentra en una transitada arteria de Ciudad, frente a la puerta de un colegio, dificultando la entrada de los chicos.

Un enorme pozo, ubicado en la calle General Paz entre Chile y 25 de mayo, genera inconvenientes en la mañana de este lunes. Si bien personal de tránsito se encuentra en el lugar, el pozo está ubicado frente al colegio ICEI, lo que dificulta el ingreso de los chicos.

Pérdida de agua Mercedes Gómez Las imágenes son elocuentes. Según se puede observar en los videos, el impresionante pozo deja correr grandes cantidades de agua, formando barro por la calzada. Mientras tanto, los vehículos intentan circular por la zona.

Pozo centro Impresionante pérdida de agua en calle General Paz, entre Chile y 25 de mayo. Mercedes Gómez Este pozo está señalizado por Aguas Mendocinas con un cartel de "precaución", indicando una "obra en construcción".