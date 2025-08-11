Banco Nación ofrece un beneficio exclusivo para jubilados: devolución de $10.000 y cuotas a tasa 0%

Quienes perciben su haber previsional en el Banco Nación cuentan con un incentivo concreto para aliviar el gasto en medicamentos y productos de farmacia. La entidad activó una promoción que combina reintegro en efectivo y financiación sin recargo. Está disponible todos los lunes hasta el 30 de septiembre.

Puede usarse en farmacias adheridas de todo el país. El esquema es simple: devolución del 10% sobre el monto abonado y posibilidad de dividir la compra en tres pagos con costo financiero total 0%. El tope de devolución es de $10.000 por mes y por titular. La acreditación se hace en la cuenta asociada a BNA+ dentro de un plazo de hasta 30 días.

¿Quiénes califican y con qué medios de pago? El beneficio está reservado para jubilados y jubiladas que cobren en una cuenta monetaria del Banco Nación. Para acceder es obligatorio pagar de manera digital a través de MODO dentro de la app BNA+. Se aceptan las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco y la tarjeta de débito Mastercard para jubilados, cuyos plásticos comienzan con el BIN 551792. No rige si se intenta cancelar con “saldo en cuenta” directo; tiene que pasar por la tarjeta elegida y la app. Importante: si se combinan varios medios de pago del BNA en una misma compra o durante el mes, la devolución se aplicará hasta alcanzar el tope mensual fijado por CUIT del titular.

El descuento se instrumenta como una devolución posterior. La persona realiza la compra un lunes en una farmacia adherida, paga con los medios habilitados y el banco luego acredita el 10% en la cuenta vinculada a BNA+. El plazo de impacto es de hasta 30 días desde la transacción. El límite de devolución es de $10.000 por mes calendario y por cliente. Un ejemplo práctico: si en un mismo mes se acumulan compras por $60.000, la devolución potencial sería de $6.000. Si el total de compras fueran $120.000, el 10% alcanzaría $12.000, pero el banco reintegrará $10.000 por ser el máximo mensual. El resto del gasto no genera reintegros adicionales ese mes, aunque sí vuelve a computar el lunes siguiente del mes próximo.

Tres cuotas a tasa 0%: lo que hay que saber para aprovechar en el beneficio del Banco Nación Además del reintegro, la promoción permite financiar en tres cuotas sin recargo cuando se paga con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y siempre a través de MODO en BNA+. La tasa nominal anual es 0,00%, la tasa efectiva anual también 0,00% y el costo financiero total expresado en TEA es 0,00%. Esto significa que el importe de la compra se divide en tres partes iguales sin intereses. La financiación está disponible los mismos días de la promoción: todos los lunes dentro del período vigente. Es un alivio extra para gastos altos en medicamentos crónicos o insumos de salud.