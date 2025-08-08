Banco Nación ofrece un gran descuento en mayoristas: cómo acceder en agosto

Se trata de un beneficio del 30% para los clientes del Banco Nación en ese tipo de supermercados. Así podés obtener el reintegro.

En agosto de 2025, el Banco Nación continúa ofreciendo un beneficio especial para todos sus clientes. Se trata de un reintegro del 30% en compras que se realicen en supermercados y mayoristas adheridos. El beneficio puede utilizarse solamente los días miércoles y con un método de pago exclusivo de la entidad bancaria.

El beneficio está disponible solamente para quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard que son emitidas por la entidad a través de la aplicación llamada MODO BNA+. Es clave contar con dicha forma de pago para poder acceder al descuento jugoso que realiza el banco.

Cómo acceder al descuento del Banco Nación Según informaron desde la institución, la devolución se acreditará directamente a la cuenta vinculada con la app. El tope semanal que tiene la misma es de 12.000 pesos por usuario y se hace efectiva dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compra realizada.

Es importante aclarar que el reintegro no se realizará si se paga con otras billeteras o con tarjetas de débito ni con saldo en cuenta. Solamente se puede escanear el QR desde MODO BNA+.

Supermercado compras góndola.jpg Hacé tu compra más barata con el Banco Nación. Shutterstock El ahorro del 30% en distintos productos permitirá a los clientes del banco a poder adquirir alimentos y productos que encuentren en los mayoristas adheridos a un precio significativamente más barato. Quienes vayan de forma regular al supermercado encontrarán estos beneficios y podrán aprovechar los descuentos.