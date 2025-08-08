Banco Nación: tres días para comprar con hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en ropa y juguetes

En muchas familias, la conversación ya empezó: se acerca el Día de la Niñez y hay que elegir el regalo sin que el gasto se dispare. Pensando en eso, el Banco Nación lanzó una promoción especial que estará disponible solo por tres días, del viernes 8 al domingo 10 de agosto.

La propuesta incluye descuentos acumulables y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés, siempre usando tarjetas de crédito de la entidad y la aplicación MODO BNA+. La gran ventaja es que no hay límite de reintegro. Esto significa que se puede aprovechar la promoción para un regalo puntual o para resolver varias compras de una sola vez. En un momento en el que cada peso cuenta, esta propuesta busca dar un respiro a los bolsillos.

El rubro de jugueterías arranca con un 20% de descuento . A ese ahorro se le puede sumar un 10% más pagando con Mastercard del Banco Nación, y un 5% adicional si el sueldo se acredita en la entidad. En total, el beneficio puede llegar al 35%.

Para acceder, hay que pagar con Mastercard o Visa emitidas por el Banco Nación y siempre desde MODO BNA+. Además, quienes paguen con Mastercard podrán financiar en 12 cuotas sin interés. Esto permite repartir el gasto y no tener que pagar todo de una vez. La oferta incluye desde muñecas y juegos de mesa hasta bicicletas, pelotas y consolas de videojuegos, según el stock de cada comercio.

En ropa para chicos, el ahorro es todavía mayor. El descuento base es del 25%, al que se suma un 10% por pagar con Mastercard y otro 5% para quienes cobran su salario en el Banco Nación . De esa forma, el descuento total puede llegar al 40%.

La mecánica es la misma que en juguetes: Mastercard o Visa del banco, pago a través de MODO BNA+ y, en el caso de Mastercard, 12 cuotas sin interés. Es una buena oportunidad para renovar abrigos, calzado o conjuntos deportivos en pleno invierno, sin gastar de más y con tiempo para pagar.

Cómo aprovecharlo al máximo

El paso a paso es sencillo: tener una tarjeta de crédito del Banco Nación, usar la app MODO BNA+ y comprar en comercios adheridos.

Más allá de ser una acción comercial, es una forma de que las familias puedan celebrar el Día de la Niñez sin endeudarse con intereses altos. Son solo tres días, pero bien aprovechados, pueden marcar una diferencia real en el presupuesto y permitir que los chicos tengan su regalo especial sin que eso signifique un dolor de cabeza para los grandes.