Banco Nación te devuelve hasta $15.000 por mes si cargás nafta con su app

La condición es usar las tarjetas de crédito del banco y pagar a través de su app , MODO BNA+. Se trata de una promoción pensada para el día a día. No hay días especiales ni cupones raros. Simplemente, si usás tus tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación desde la app, el sistema devuelve parte de lo que pagaste. Acá te explicamos cómo funciona, qué necesitás y por qué conviene activarlo cuanto antes.

Eso es todo. Si hiciste bien el pago, el banco se encarga de devolver parte del importe en tu cuenta . La devolución puede demorar hasta 30 días, pero llega. Y lo mejor: no necesitás hacer ningún trámite extra ni reclamar nada.

El beneficio es válido para tarjetas de crédito personales (no empresariales) y alcanza un tope de $15.000 por persona cada mes. Si usás más de una tarjeta, o tenés adicionales, cada uno debe tener una cuenta en el banco para recibir el reintegro por separado.

Requisitos y límites que hay que tener en cuenta

Hay dos condiciones clave para que el ahorro se active: usar tarjetas del Banco Nación y pagar con la app MODO BNA+. Si hacés el pago con débito, con saldo en cuenta o desde otra billetera, no aplica. Tampoco funciona si usás versiones corporativas de las tarjetas.

Además, es importante saber que el beneficio no se acumula. Es decir, si en un mes no llegás al tope de $15.000, no podés usar el saldo restante al mes siguiente. Por eso conviene aprovecharlo todos los meses, especialmente si cargás combustible con frecuencia.

La devolución no aplica de inmediato, pero suele reflejarse en la cuenta asociada al titular dentro de las cuatro semanas posteriores a la operación. Si tenés dudas, podés revisar el historial desde la app o comunicarte con atención al cliente del banco.

Dónde se puede usar y qué tener en cuenta

La promoción es válida en todo el país, pero no todas las estaciones están conectadas a este sistema. En la mayoría de las YPF ya está implementado el cobro por QR con MODO, aunque conviene preguntar antes de cargar para evitar sorpresas. Algunas otras marcas también aceptan este método, pero lo más común es encontrarlo en las estaciones de bandera oficial.

El banco aclara que no se hace responsable por problemas con la calidad del combustible ni por cuestiones relacionadas al servicio. Su rol es ofrecer el beneficio financiero, pero no se mete en cómo se brinda el producto.

Lo ideal es tener la app MODO BNA+ ya instalada, con tus tarjetas cargadas y activadas para pagos con QR. Es un trámite de unos minutos, pero te permite aprovechar un beneficio que, si lo usás todos los meses, puede representar un ahorro de hasta $120.000 en lo que va del año.

Con los precios en alza constante, este tipo de iniciativas son bienvenidas. El Banco Nación propone una forma simple y digital de aliviar un poco el gasto en combustibles. Para quienes usan el auto todos los días o viajan mucho, recuperar parte de ese dinero puede hacer una gran diferencia a fin de mes. Solo hace falta un poco de atención en el momento del pago y tener la app lista para escanear. Lo demás, se hace solo.