El súper beneficio exclusivo que otorga el Banco Nación por el Día del Niño

Este domingo 17 de agosto se celebrará en todo el país el Día del Niño . Si bien las ventas vienen muy complicadas y lentas por la situación económica que atraviesa el país, distintos bancos y entidades financieras han decidido ofrecer promociones. Una de ellas es el Banco Nación .

Específicamente este lunes 11 de agosto comenzó a regir un beneficio exclusivo para clientes de dicha entidad financiera pensando en la semana del niño.

En concreto, desde este lunes y hasta el jueves 14 de agosto rige un 25% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en compras en indumentaria en locales adheridos. Además, esta promoción no tiene tope de reintegro.

Para adquirir indumentaria, ya sea deportiva o urbana, se debe abonar con tarjeta de crédito VISA o Mastercard del Banco Nación a través de la aplicación MODO BNA+ de forma exclusiva.

Mientras tanto, en librerías habrá un 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en compras que se realicen en locales que estén bajo esta promoción.

En este rubro tampoco habrá tope de reintegro cuando se adquieran productos con tarjetas de crédito VISA o Mastercard del Nación con la aplicación MODO BNA+.

Y finalmente, para comprar juguetes en todas las jugueterías adheridas a este descuento se podrá obtener hasta un 20% de reintegro sin tope con la posibilidad de las seis cuotas sin interés en caso de que el cliente así lo requiera. Se debe realizar con tarjetas de crédito VISA o Mastercard del Nación y por la app de MODO BNA+.

A su vez, quienes cobren su sueldo en el Banco Nación tendrán un 5% de descuento que se suma a la promoción sin tope, por lo que en caso de cumplir con todos los requisitos los consumidores podrían obtener entre un 30 y un 35% de descuento para celebrar el Día del Niño.

Los comercios adheridos se pueden consultar en el siguiente link: https://semananacion.com.ar/semananacion/diadelnino25.