Presenta:

Sociedad

|

Alerta

Alerta por viento Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y de cuánto será la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por Zonda para este martes 12 de agosto. El miércoles ingresa un frente frío.

MDZ Sociedad

Agosto es época de viento Zonda en Mendoza.

Agosto es época de viento Zonda en Mendoza.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 12 de agosto para Mendoza por viento Zonda y una máxima excesivamente alta para la época.

Según el SMN, el fenómeno se presentará durante la tarde en Malargüe: “El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h”.

Te Podría Interesar

alerta zonda
El SMN anticipa viento Zonda en el sur de Mendoza este martes.

El SMN anticipa viento Zonda en el sur de Mendoza este martes.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada “algo nublada”, con zonda en precordillera y Malargüe. La máxima alcanzaría los 26ºC, mientras que la mínima será de 7ºC.

El miércoles se espera el ingreso de un frente frío, aunque la máxima se mantendrá alta: 17ºC. Se esperan precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada y estará parcialmente nublado en cordillera.

Las condiciones permanecerán similares el jueves, mientras que para el viernes se espera que la temperatura siga bajando.

Archivado en

Notas Relacionadas