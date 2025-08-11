Alerta por viento Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y de cuánto será la máxima
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por Zonda para este martes 12 de agosto. El miércoles ingresa un frente frío.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 12 de agosto para Mendoza por viento Zonda y una máxima excesivamente alta para la época.
Según el SMN, el fenómeno se presentará durante la tarde en Malargüe: “El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h”.
Te Podría Interesar
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada “algo nublada”, con zonda en precordillera y Malargüe. La máxima alcanzaría los 26ºC, mientras que la mínima será de 7ºC.
El miércoles se espera el ingreso de un frente frío, aunque la máxima se mantendrá alta: 17ºC. Se esperan precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada y estará parcialmente nublado en cordillera.
Las condiciones permanecerán similares el jueves, mientras que para el viernes se espera que la temperatura siga bajando.