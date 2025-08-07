Alertan por nevadas en el Manzano Histórico y en otras zonas de Mendoza

Desde Vialidad Nacional lanzaron una serie de recomendaciones por el complicado estado de las rutas en varias zonas turísticas de la provincia.

Las condiciones climáticas adversas tomaron por sorpresa a conductores y turistas en las principales rutas cordilleranas de Mendoza. Durante las primeras horas del día, las nevadas cubrieron de blanco varios sectores montañosos, generando alertas oficiales por parte de Vialidad por el estado de las rutas. La situación requiere máxima atención de quienes circulen por estos circuitos de alta montaña.

El sector del Manzano Histórico, que se encuentra sobre la Ruta Provincial 94 en Tunuyán, se cubrió de blanco por las nevadas durante la madrugada. El tramo afectado se extiende específicamente entre el punto denominado Cristo y el puesto Alférez Portinari.

Mirá el video: Nevadas en el Manzano Histórico Las autoridades de Vialidad Mendoza emitieron recomendaciones específicas para quienes deban transitar por estos sectores. El punto crítico se ubica a partir del Paso de los Puntanos, situado a 1500 metros del Cristo. En este lugar la acumulación de nieve se presenta más densa y representa mayor riesgo para la circulación vehicular. El organismo enfatiza la necesidad de conducir con extrema prudencia debido a las condiciones del terreno natural.

estado rutas El estado de las rutas La situación se replica en otros puntos estratégicos de la cordillera mendocina. Vallecitos, accesible por la Ruta Provincial 89 en Luján, presenta condiciones similares hasta el refugio Don Bosco. Desde este punto hacia sectores más elevados, el uso de cadenas se vuelve obligatorio debido a que la acumulación de nieve supera los diez centímetros de espesor. Tupungato también registra precipitaciones en el paraje La Carrera, donde coexisten tramos asfaltados recientemente mejorados con sectores de suelo natural.