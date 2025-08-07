Maipú ya tiene fecha para recuperar el partido postergado ante San Martín de Tucumán

El Deportivo Maipú ya tiene fecha para recuperar el partido frente a San Martín de Tucumán por la Primera Nacional. Será el miércoles 20 de agosto.

El Deportivo Maipú ya tiene fecha para recuperar el partido frente a San Martín de Tucumán por la Primera Nacional que había sido postergado, aunque todavía resta por confirmar el horario. El encuentro será en la Ciudadela el miércoles 20 de agosto.

El partido correspondiente a la fecha 25 del torneo de Primera Nacional entre el Ciruja y el Cruzado fue reprogramado debido a que el conjunto tucumano debía enfrentarse a River Plate por la Copa Argentina, en duelo que finalmente perdió 3 a 0.

Ahora, desde una de las cuentas oficiales de San Martín en redes sociales, confirmaron que el encuentro pendiente se llevará a cabo el 20 de agosto, aunque se aclara que "falta definir el horario".

Cuando es el próximo partido de Maipú Con fecha confirmada para recuperar el partido, cabe destacar que ambos conjuntos son protagonistas en el torneo de Primera Nacional, ya que de haber disputado su encuentro en esta jornada, San Martín podría haber quedado a un punto del líder, Atlanta, en caso de ganar. Por su parte, Maipú podía escalar hasta un hipotético tercer puesto compartido con Tristán Suárez, San Miguel y el propio equipo tucumano.