Persecución y detención en Maipú: atraparon al sospechoso del robo a una finca

Un malviviente de 22 años fue detenido la mañana de este jueves por el robo en una finca de Maipú. Mediante una persecución, policías frustraron rápidamente el ilícito y recuperaron distintos elementos que habían sido sustraídos de la propiedad rural.

El procedimiento se realizó alrededor de las 11.40, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) fue desplazado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) hacia la zona de calles Perito Moreno y Gerónimo Ruiz, donde se alertó sobre la presencia de varios sujetos que trasladaban objetos de dudosa procedencia.

Persecución y caída del sospechoso Cuando los uniformados arribaron al lugar, los sospechosos emprendieron la fuga por el interior de un descampado de calle Perito Moreno, lo que dio inicio a una breve persecución.

Con el apoyo de un móvil de la Subcomisaría Tropero Sosa, los efectivos lograron aprehender a uno de los individuos, aunque el resto de los involucrados logró escapar.

FotoJet(52) Los elementos robados que fueron recuperados en Maipú. Gentileza. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un monitor de 18 pulgadas, un calefactor, un taladro en su caja y diversas herramientas, elementos que habían sido robados de la finca.