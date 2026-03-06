Vecinos de Maipú denuncian continuos ataques con piedras en el Acceso Este

Hace unas semanas vecinos de Maipú denunciaron que los delincuentes arrojan piedras desde el puente en el Acceso Este. La inseguridad es una constante.

Baches y piedras en calle Nicolás Serpa y Acceso Este.

PORTADA PIEDRAS ACCESO ESTE Hace dos semanas se registró caos vehicular por las piedras en el Acceso Este. MDZ. Piedras en el Acceso Este Circular por el Acceso Este se ha convertido en un calvario para los vecinos de Maipú que pasan a diario por la calle Nicolás Serpa para ir a la Ciudad de Mendoza o al Este de la provincia.

Los delincuentes se paran sobre el puente y arrojan piedras de gran tamaño sobre la ruta y a los costados para intentar dañar los parabrisas y que los conductores se vean obligados a frenar la marcha del vehículo.

Cuando los autos se detienen, los delincuentes aprovechan se abalanzan sobre los autos y roban a las personas que van a bordo. La metodología de robo no es nueva, en el 2000 se conocieron los primeros casos y las zonas problemáticas eran los accesos a la ciudad.

Piedras en el Acceso Este Piedras en el Acceso Este El problema de los vecinos de Maipú Además, los vecinos de Maipú insistieron en las malas condiciones de la calle Nicolás Serpa y la conexión con el Acceso Este. “Las entradas y las salidas del acceso son un desastre. Esto parece zona liberada”, contó a MDZ una lectora del lugar.