Vecinos de Maipú denuncian continuos ataques con piedras en el Acceso Este
Hace unas semanas vecinos de Maipú denunciaron que los delincuentes arrojan piedras desde el puente en el Acceso Este. La inseguridad es una constante.
El cruce de Acceso Este y Nicolás Serpa se ha convertido en un foco de inseguridad según los vecinos de Maipú. Desde hace varias semanas, los delincuentes arrojan piedras de gran tamaño desde el puente a los conductores para poder robarles.
Piedras en el Acceso Este
Circular por el Acceso Este se ha convertido en un calvario para los vecinos de Maipú que pasan a diario por la calle Nicolás Serpa para ir a la Ciudad de Mendoza o al Este de la provincia.
Los delincuentes se paran sobre el puente y arrojan piedras de gran tamaño sobre la ruta y a los costados para intentar dañar los parabrisas y que los conductores se vean obligados a frenar la marcha del vehículo.
Cuando los autos se detienen, los delincuentes aprovechan se abalanzan sobre los autos y roban a las personas que van a bordo. La metodología de robo no es nueva, en el 2000 se conocieron los primeros casos y las zonas problemáticas eran los accesos a la ciudad.
El problema de los vecinos de Maipú
Además, los vecinos de Maipú insistieron en las malas condiciones de la calle Nicolás Serpa y la conexión con el Acceso Este. “Las entradas y las salidas del acceso son un desastre. Esto parece zona liberada”, contó a MDZ una lectora del lugar.
“No hay luminarias, en la parte de asfalto hay baches gigantes, se ven las piedras que tiran al costado y hay partes de ripio. Es la zona muerta del municipio”, agregó.