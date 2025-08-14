Guaymallén expropia un terreno para ampliar la calle Alem de Dorrego

La Ley Nº 9647 declara de utilidad pública una fracción de terreno en Dorrego para permitir la ampliación de la calle Alem en Guaymallén.

La Ley Nº 9647, publicada este jueves 14 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial, declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de un terreno de 17,10 m² en Guaymallén. La medida tiene como objetivo el ensanche de la calle Alem, en el distrito de Dorrego.

La Municipalidad de Guaymallén será la encargada de ejecutar la expropiación y de cubrir los costos. La normativa establece que la propiedad afectada se ubica en la calle Vélez Sarsfield 1012, esquina Alem. La expropiación se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Decreto-Ley N° 1447/75.

Esta acción es parte del plan de desarrollo territorial y de infraestructura del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia.