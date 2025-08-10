Manejaba alcoholizado y chocó con un auto estacionado en Guaymallén

El hecho se registró esta madrugada en la esquina de Capilla de Nieves y Félix Suárez.

La Policía de Mendoza arrestó a un conductor de 33 años que embistió un automóvil mientras manejaba alcoholizado en Guaymallén. El siniestro vial se registró cerca de las 6.15 del domingo en el cruce de Capilla de Nieves y Félix Suárez.

El conductor alcoholizado circulaba a bordo de un Citroën C3 con dirección norte-sur al momento de la colisión. Su vehículo terminó impactando contra un Peugeot 206 que permanecía estacionado en el lugar. Los vecinos de la zona alertaron inmediatamente a las autoridades sobre el accidente.

Efectivos de Tránsito Municipal aplicaron el control de alcoholemia reglamentario al responsable del choque. La medición arrojó 2.28 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel que excede considerablemente el máximo permitido.