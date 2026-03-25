Fuerte accidente en Guaymallén: un camión se quedó sin frenos, chocó a un auto y embistió a una moto

El siniestro ocurrió en Lamadrid y Uspallata. El motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital Carrillo.

Un camión se quedó sin frenos y protagonizó un grave accidente la tarde de este miércoles en Guaymallén. El rodado provocó un choque en cadena y terminó impactando contra un guardarraíl. Como consecuencia, un motociclista resultó herido.

El siniestro ocurrió pasadas las 17 cuando un camión Ford 7000, al mando de un hombre de 33 años, circulaba por el Acceso Sur, en dirección al norte. Por motivos que se investigan, el vehículo tuvo una falla en el sistema de frenos, por lo que el chofer intentó detener el vehículo realizando una maniobra con la cual salió de la ruta e ingresó a calle Uspallata.

Acto seguido, en el cruce con calle Lamadrid, colisionó por alcance a un Fiat Siena, manejado por un hombre de 53 años, provocando que ese vehículo impactara contra una motociclista al mando de una Motomel 110cc.

El estado del único herido por el accidente Tras ese primer choque, el camión continuó su marcha sin control hasta dar contra el guardarraíl del costado oeste de calle Uspallata, donde finalmente logró detenerse.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 18.55.55 Así quedó el Fiat Siena que participó del siniestro. Gentileza. El joven, de 29 años, que conducía la moto tuvo que ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos varios, aunque se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Carrillo para una mejor evaluación.