Se viene la Maratón Azul para concientizar sobre el autismo: cuándo será y dónde

La Municipalidad de Guaymallén , la Fundación Marea Azul y Vinculat organizan la Maratón Azul, con el objetivo de conmemorar el día mundial de concientización sobre el autismo . La cita es domingo 12 de abril a las 9 en la Estación Saludable del Predio de la Virgen de la Avenida de Acceso Este.

Se trata de una actividad que se viene realizando hace varios años y es parte del cronograma de actividades que buscan concientizar y exponer la realidad que atraviesan las personas con autismo.

El recorrido será de aproximadamente dos kilómetros, saliendo desde la Estación Saludable ubicada a metros del monumento de la Virgen, sobre la ciclovía hacia el este, hasta el puente de Cañadita Alegre, dónde se cruza por debajo de la Avenida de Acceso hacia el sector sur del parque.

Del lado sur de la ruta se tomará por la ciclovía en dirección oeste hasta la pasarela peatonal para cruzar sobre la Avenida de Acceso hasta el predio de la Virgen y volver al punto de largada.

La participación es gratuita.

Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo

En 2007, la Organización de Naciones Unidas designó al 2 de Abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El objetivo de esa jornada es generar acciones que motiven a reflexionar sobre el autismo, actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana, así como también la inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes con algún Condición del Espectro Autista (CEA).

autismo-dia_mundial_de_concienciacion_sobre_el_autismo-autismo-_puzles_y_galletas_479214135_149548517_1706x960.jpg El color azul simboliza la lucha por la concientización sobre el autismo.

La Condición del Espectro Autista (TEA) es una condición del desarrollo neurológico que influye en cómo las personas procesan la información, interactúan socialmente y se comunican. Además, se caracteriza por dificultades en la interacción social, patrones de comunicación atípicos y comportamientos repetitivos o intereses muy específicos. Este trastorno es considerado como un “espectro” debido a la variedad y severidad de síntomas que pueden presentarse, lo que hace que cada caso sea único.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, se estima que 61.8 millones de personas en el mundo se encuentran en el espectro del autismo y sostiene que el diagnóstico tardío (aquel realizado luego de los 6 años) implica una pérdida de oportunidades terapéuticas que derivan en una serie de complicaciones para el funcionamiento y la participación social de las personas con TEA.