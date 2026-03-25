El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención administrativa plena de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén , según lo establecido en el Decreto Nº 504 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida tendrá una duración de seis meses y se implementará a partir de la puesta en funciones de la interventora designada, en el marco de un proceso que se inició previamente con una intervención parcial del organismo.

De acuerdo con la normativa, la decisión se fundamenta en la existencia de irregularidades detectadas en la entidad , lo que motivó la necesidad de avanzar con una intervención total conforme a lo previsto en la Ley Nº 9577.

El decreto establece la designación de Mónica Beatriz Elías como interventora, quien contará con “todas las atribuciones, facultades, deberes y responsabilidades” propias de los órganos de administración y representación de la institución.

La funcionaria ya se desempeñaba como coadministradora con derecho a veto tras una intervención previa dispuesta en septiembre de 2025, y fue quien solicitó formalmente avanzar hacia una intervención plena.

La decisión fue respaldada por un dictamen del área jurídica correspondiente y una resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, que consideró procedente la medida en función de la situación institucional de la asociación.

El decreto se enmarca en las facultades otorgadas por la legislación vigente, que habilita la intervención de asociaciones civiles sin fines de lucro cuando se verifican irregularidades en su funcionamiento o en su administración.

El decreto publicado en el Boletín Oficial