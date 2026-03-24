Mendoza registró 68% de ocupación turística durante el fin de semana XL

Mendoza registró un balance positivo en materia turística durante el fin de semana extralargo que se extendió del sábado 21 al martes 24 de marzo de 2026, con una ocupación promedio del 68% y la llegada de más de 55 mil visitantes.

De acuerdo con datos oficiales, el flujo turístico alcanzó a 55.146 personas, lo que generó un impacto económico estimado en $15.330 millones. Las cifras se basan en una estadía promedio de tres días y un gasto diario por visitante de $92.668.

El período incluyó el lunes 23 como día no laborable con fines turísticos y el martes 24 como feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que favoreció la extensión de la estadía y el movimiento interno.

Algunas zonas de la provincia superaron el promedio general de ocupación. Entre los puntos más concurridos se destacaron Ruta 82 y Cacheuta, con picos del 77%, mientras que las villas de San Rafael alcanzaron el 75%.

Otros destinos como el Gran Mendoza, Potrerillos y la Ciudad de San Rafael registraron niveles cercanos al 70%, consolidándose como polos de atracción tanto para turistas nacionales como regionales.

Desde el Ente Mendoza Turismo(Emetur), su presidenta Gabriela Testa señaló que “estos resultados reflejan el trabajo sostenido de promoción y la articulación con el sector privado”. Además, afirmó que “ Mendoza continúa posicionándose como un destino competitivo, con experiencias de calidad y beneficios concretos para quienes nos visitan”.

mendoza turismo1 Mendoza vivió un fin de semana XL con buena ocupación. Prensa Gobierno de Mendoza

Agenda cultural y actividades, claves del movimiento

El desempeño turístico estuvo acompañado por una amplia agenda de actividades culturales y recreativas en distintos puntos de la provincia. Entre los eventos destacados figuraron celebraciones de San Patricio, el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú, la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca en Junín y la Maratón Internacional de Mendoza.

Estas propuestas convocaron tanto a turistas como a residentes, generando un movimiento sostenido en centros urbanos y destinos turísticos.

A esto se sumaron promociones impulsadas por el Emetur, como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, orientadas a ofrecer servicios a precios competitivos y fomentar el consumo interno.

Mendoza apunta a Semana Santa

Tras este fin de semana largo, el sector turístico provincial se prepara para uno de los períodos de mayor demanda del calendario: Semana Santa.

Entre las actividades previstas se destaca el festival Música Clásica por los Caminos del Vino, que combina espectáculos culturales con circuitos enológicos y paisajísticos. La propuesta se integra a una oferta más amplia pensada para consolidar la temporada de otoño en la provincia.

Las autoridades esperan mantener los niveles de actividad registrados en marzo, en un contexto donde el turismo continúa siendo uno de los principales motores de la economía local.