El ambicioso proyecto con el que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo desembarcan en Mendoza: de qué trata

El futbolista de la Selección argentina y su mujer buscan emprender en nuestra provincia con un proyecto realmente espectacular.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo tienen en común un enorme proyecto empresarial que tiene como objetivo locales gastronómicos. En Italia, la feliz pareja abrió Coraje Milano, un espectacular restaurante donde se pueden degustar diferentes platos y bebidas.

Lo cierto es que ambos decidieron seguir expandiendo este enorme emprendimiento y anunciaron que llega Coraje a Mendoza. Fue Agustina Gandolfo quien compartió la noticia a través de sus redes sociales y sorprendió a todos.

"La gastronomía no entiende de fronteras. Desde Milán hasta Mendoza, la pasión por la cocina, el vino y las experiencias únicas nos une. Coraje llega a Mendoza amigos", expresó la joven muy contenta por este nuevo paso.

El enorme proyecto con el que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo desembarcan en Mendoza El ambicioso proyecto con el que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo desembarcaron en Mendoza: de qué trata El local gastronómico estará ubicado en Las Compuertas, Luján de Cuyo, en la bodega Cittanina, y las personas podrán disfrutar de una gastronomía de primer nivel junto a una vista espectacular a la montaña.