Importante operativo por la muerte de una mujer en Guaymallén: investigan las causas del deceso

Una mujer fue hallada muerta la tarde de este miércoles en su casa de Dorrego, Guaymallén. Bomberos intervinieron por un principio de incendio en la vivienda.

Bomberos, policías y personal del SEC trabajó en el lugar tras la muerte de la mujer.

La muerte de una mujer motivó un importante operativo la tarde de este miércoles en un domicilio de Guaymallén. Al parecer, la mujer se descompensó mientras estaba cocinando y perdió la vida. A raíz de eso, se produjo un principio de incendio y bomberos intervinieron en el hecho. Buscan establecer las causas del deceso.

Todo comenzó pasadas las 19 cuando un llamado a línea de emergencias 911 alertó sobre un posible incendio en una casa de calle Remedios de Escalada , entre Rosales y Amado Nervo, agregando que en el interior se encontraba una mujer sin signos vitales.

Ante eso, bomberos del Cuartel Central y policías de la jurisdicción se desplazaron hacia la escena, junto a dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Las dudas por la causa de muerte Una vez en el interior de la propiedad, los bomberos constataron que el fuego se había iniciado en la cocina. Al parecer, la dueña de la vivienda había dejado un recipiente con comida calentándose en una hornalla y sufrió una descompensación mientras iba al baño, ya su cuerpo fue hallado en ese sector por vecinos que la extrajeron del lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

WhatsApp Image 2026-03-25 at 19.38.26 El despliegue policial en la escena del trágico hecho. MDZ. Por ese motivo, las autoridades que trabajaron en el lugar debatían si el fallecimiento se produjo por intoxicación de monóxido de carbono, a raíz del fuego que se produjo en la cocina, o si la mujer perdió la vida por otros motivos, tales como un accidente cerebrovascular (ACV) o un paro cardiorrespiratorio, explicaron las fuentes policiales consultadas.