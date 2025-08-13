Bodegas de Mendoza extendieron sus visitas gratuitas: cómo participar

Con un fin solidario, establecimientos de la provincia abrirán sus puertas sin costo para que las personas puedan recorrerlas y probar algunos de sus vinos.

La posibilidad de visitar bodegas de Mendoza de manera completamente gratuita seguirá vigente en la provincia hasta que termine el mes de agosto. Es que se extendió la fecha de cierre de la campaña “Bodegas abiertas”, un programa con una veta solidaria que permite a los mendocinos recorrer establecimientos vitivinícolas y probar alguno de sus vinos sin costo.

Los circuitos de los Caminos del Vino de Mendoza seguirán contando con la oportunidad de ofrecer una acción exclusiva para mendocinos. Las bodegas que participan del programa continuarán con sus puertas abiertas para que los residentes en la provincia puedan entrar sin pagar una entrada y degustar una copa de vino para conocer los viñedos, las cavas, los restaurantes, la arquitectura de cada establecimiento y disfrutar de las experiencias que cada uno de ellos tiene preparado especialmente.

Pero más allá de lo lúdico que puede tener la iniciativa, también guarda un objetivo solidario. La campaña “Bodegas abiertas” se realiza a beneficio de instituciones territoriales que llevan a cabo acciones benéficas para la comunidad.

La propuesta que inició en el mes de junio se extenderá hasta fin del mes de agosto. Las bodegas han preparado actividades y beneficios especiales que pueden consultarse a través de la web de Caminos del Vino y en los sitios webs de cada bodega.

Walter Pavón, gerente de Relaciones Institucionales y coordinador de Caminos del Vino, dijo: “Estamos muy contentos y entusiasmados con esta extensión de la campaña en el tiempo dado la buena acogida que ha recibido por parte de los mendocinos poder visitar las bodegas y que se los reciba especialmente. Sin el esfuerzo conjunto de las bodegas, en el marco de Caminos del Vino no sería posible llevar adelante la campaña. Agradecemos especialmente al Emetur y a los Municipios de Luján y Maipú que nos acompaña en la difusión”.