Una degustación de vinos sin precedentes en Argentina: fotos y detalles

El Hotel Sheraton Mendoza fue escenario de una jornada única que reunió a los principales referentes del vino argentino en torno al Pinot Noir , una de las cepas más sofisticadas, delicadas y desafiantes del mundo.

Con el foco puesto en la diversidad regional y la calidad enológica, el evento técnico convocó a enólogos de todo el país para compartir casi 40 etiquetas de esta variedad, debatir estilos y proyectar el futuro de esta cepa en el mapa vitivinícola nacional.

“La idea es construir un espacio técnico donde los enólogos compartan aprendizajes, desafíos y decisiones técnicas. Así hacemos un relevamiento de las expresiones actuales en distintas regiones, detectamos tendencias y afinamos criterios de calidad”, resumió el organizador del evento, Jorge Cabrera.

El Hotel Sheraton fue el lugar elegido para esta particular cata de vinos. Gentileza.

Además de probar grandes exponentes del varietal, fue un espacio de aprendizaje colectivo y mirada crítica. Cada vino fue presentado por su creador, lo que permitió un análisis profundo de los perfiles según el origen, las técnicas de vinificación y las decisiones enológicas detrás de cada etiqueta.

“Es imposible de otra manera sentarse a probar 40 Pinot Noir y compartirlo con los hacedores, charlar sobre técnicas, regiones, fue un lujo”, expresó Ricardo Galante, enólogo con más de 15 años de experiencia en la Patagonia. “Hoy por hoy, si tuviéramos el doble de lo que tenemos, también se vendería. Nunca nos sobra Pinot Noir ”.

Desde la Puna salteña hasta la Patagonia Extrema, en Trevelin, los asistentes pudieron delinear un verdadero mapa sensorial del Pinot Noir argentino. Para César Cárdenas, especialista en viticultura bonaerense, lo más destacado fue “la versatilidad que presenta la variedad en todo el país” y la posibilidad de escuchar en primera persona las historias detrás de cada vino.

DSC06035 Jorge Cabrera, un experto del mundo del vino, organizador de la degustación. Gentileza.

Puntos interesantes del Pinot Noir

También se destacaron las charlas técnicas, donde se abordaron casos específicos de regiones que están marcando tendencia en la expresión del Pinot Noir: Pinot Noir de Altura, por Roy Urvieta (Domaine Nico – Gualtallary) / El caso Trevelin, por Emmanuel Rodríguez (Nant y Fall – Chubut) / Pinot Noir a 3.000 metros, por Thibaut Delmotte (Colomé – Valles Calchaquíes) / San Patricio del Chañar: adaptación y diversidad, por Leonardo Puppato (Familia Schroeder – Neuquén).

“Es muy difícil lograr en una cata en Argentina 37 Pinot Noir diferentes, de tantos estilos y regiones. Vi vinos accesibles en precios y muy bien hechos, lo cual habla de que la variedad se puede ofrecer a un perfil de consumidores que demanda vinos más frescos y livianos”, comentó la enóloga Estela Perinetti.

Para quienes participaron, la degustación fue una verdadera fotografía del presente y proyección del futuro del Pinot Noir en Argentina, una variedad que ya no es una rareza, sino una obsesión silenciosa para muchos enólogos.

No te pierdas algunas de las instantáneas de la reunión:

encuentro pinot noir (1) Roy Urbieta, un winemaker que en el último tiempo se ha destacado como hacedor de Pinot Noir.

encuentro pinot noir (2) Miguel Codatto -bodega Toso-, Andrés Guzzo y Patricia Manino.

encuentro pinot noir (4) Roberto González, uno de los enólogos más queridos y respetados de Mendoza.

encuentro pinot noir (3) Gustavo Boismené, Pedro Ortega, Federico Moreira y Federico Calderón.

encuentro pinot noir (5) Tomás Stahringer, de Vinyes Ocults, también fue de la partida.

encuentro pinot noir (6) Thibaut Delmotte, de Bodega Colomé.

encuentro pinot noir (7) Germán Buk, winemaker de Bodega Finca Las Moras.

encuentro pinot noir (8) Andrea Tansini, enóloga de Doña Paula.

encuentro pinot noir (9) Juan Ubaldini, de Bodega Caelum.

encuentro pinot noir (10) El line up: una tarde en donde hubo Pintor Noir para rato.