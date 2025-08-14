Papas rústicas al horno con romero y pimentón: una receta deliciosa
Aprendé a preparar con esta receta una guarnición fácil, rica y mucho más liviana que las fritas, y que quedan crujientes por fuera y tiernas por dentro.
Si te encantan las papas fritas pero querés algo más liviano y con mucho sabor, las papas rústicas al horno son la solución. Con esta receta, te saldrán crocantes por fuera, tiernas por dentro y con un perfume a especias que las hace irresistibles. ¡Probalo!
Ingredientes
-
1 kg de papas medianas
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
1 cucharadita de romero seco o fresco picado
Pimienta a gusto
Paso a paso de la receta
-
Lavá bien las papas y cortalas en gajos, sin pelar, para conservar la textura rústica.
Secalas bien con un repasador limpio para que queden más crocantes.
Ponelas en un bowl y agregá aceite de oliva, sal, pimentón, romero y pimienta. Mezclá bien para que se impregnen todas las caras.
Distribuilas en una sola capa sobre una bandeja para horno.
Horneá en horno precalentado a 200°C por 35-40 minutos, dándolas vuelta a la mitad de la cocción para que se doren parejo.
Servilas calientes, como acompañamiento o como snack con alguna salsa casera. ¡Y listo!