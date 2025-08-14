Presenta:

Estilo

|

Receta

Papas rústicas al horno con romero y pimentón: una receta deliciosa

Aprendé a preparar con esta receta una guarnición fácil, rica y mucho más liviana que las fritas, y que quedan crujientes por fuera y tiernas por dentro.

MDZ Estilo

Receta de papas al horno fáciles con romero.

Receta de papas al horno fáciles con romero.

Shutterstock

Si te encantan las papas fritas pero querés algo más liviano y con mucho sabor, las papas rústicas al horno son la solución. Con esta receta, te saldrán crocantes por fuera, tiernas por dentro y con un perfume a especias que las hace irresistibles. ¡Probalo!

Ingredientes

  • 1 kg de papas medianas

  • 3 cucharadas de aceite de oliva

  • 1 cucharadita de sal

  • 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

  • 1 cucharadita de romero seco o fresco picado

  • Pimienta a gusto

Te Podría Interesar

155998
La receta para preparar las papas rústicas más ricas.

La receta para preparar las papas rústicas más ricas.

Paso a paso de la receta

  1. Lavá bien las papas y cortalas en gajos, sin pelar, para conservar la textura rústica.

  2. Secalas bien con un repasador limpio para que queden más crocantes.

  3. Ponelas en un bowl y agregá aceite de oliva, sal, pimentón, romero y pimienta. Mezclá bien para que se impregnen todas las caras.

  4. Distribuilas en una sola capa sobre una bandeja para horno.

  5. Horneá en horno precalentado a 200°C por 35-40 minutos, dándolas vuelta a la mitad de la cocción para que se doren parejo.

  6. Servilas calientes, como acompañamiento o como snack con alguna salsa casera. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas