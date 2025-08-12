Vainillas hechas en casa: la receta para que queden riquísimas

En muchas casas argentinas, las vainillas son casi un sinónimo de infancia. Aunque en las góndolas siempre hay paquetes listos para llevar, hacer la receta en casa tiene otro encanto, porque no sólo se controla la calidad de los ingredientes, sino que también se logra una textura mucho más fresca y un sabor que no tiene comparación.

Estas vainillas son livianas , esponjosas y de desarmarán en tu boca. Receta de vainillas para que las preparés en casa. Shutterstock Paso a paso de la receta para preparar vainillas: Para comenzar, se precalienta el horno a 180°C y se forra una placa para horno con papel manteca. El secreto para que las vainillas no se peguen ni pierdan forma está justamente en esa base. En un bol grande, se deben batir tres huevos a temperatura ambiente junto con 100 gramos de azúcar, hasta que la mezcla quede bien espumosa y casi triplique su volumen. Esa aireación es muy importante porque de ella depende la ligereza característica de la vainilla.

En otro recipiente, se deben tamizar 100 gramos de harina 0000 con media cucharadita de polvo de hornear. Este paso no es un capricho, sino que ayuda a que la harina se integre sin grumos y conserve la esponjosidad. Con movimientos envolventes, la mezcla seca se debe incorporar poco a poco a los huevos batidos, evitando aplastar el aire que tanto costó incorporar. Durante este paso, también se pueden agregar unas gotas de esencia de vainilla.

La masa se pasa a una manga pastelera con pico liso y, sobre la placa preparada, se deben formar bastoncitos de unos 8 centímetros de largo, dejando espacio entre ellos para que crezcan. Antes de llevarlas al horno, se espolvorean con azúcar impalpable, lo que después, al hornear, les da ese toque crocante en la superficie que todos recordamos.