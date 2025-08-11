Papas fritas saborizadas: una receta riquísima
Descubrí con esta receta cómo hacer papas fritas bien crujientes y llenas de sabor con ingredientes que tenés en casa.
Nada es mejor que unas buenas papas fritas recién hechas, y si a eso le sumás un toque de especias o condimentos que tengás en casa, tendrás un snack casero que fácil compite con cualquier bolsa de supermercado. Esta receta de papas fritas saborizadas es fácil de hacer, solo es cuestión de saber elegir el aderezo final.
Paso a paso de la receta:
Para empezar, se lavan bien las papas y se las corta en bastones finos o en rodajas tipo chips, según el gusto. Si se busca que queden extra crocantes, se pueden dejar reposar unos minutos en agua fría con hielo para que suelten parte del almidón. Luego, se secan muy bien con un paño limpio, porque la humedad es el enemigo número uno de una fritura pareja. Mientras tanto, se calienta abundante aceite en una sartén profunda o freidora a temperatura media-alta. Lo importante está en no apurar el proceso, además que si el aceite está demasiado caliente, se dorarán por fuera sin cocinarse bien por dentro, y si está muy tibio, absorberán más grasa.
Una vez fritas, llega la parte del saborizado. En un bol grande, mezclá condimentos como pimentón ahumado, ajo en polvo, orégano, pimienta negra recién molida o incluso ralladura de limón. Se pueden usar mezclas ya preparadas como curry, hierbas provenzales o un toque picante de ají molido. Tenés que pasar las papas directamente del aceite al bol, todavía bien calientes, para que las especias se adhieran mejor. Un chorrito mínimo de aceite de oliva extra virgen ayuda a potenciar el aroma y a que la mezcla cubra cada pedacito.
Para quienes prefieran una versión más saludable, se pueden cocinar las papas al horno o en freidora de aire. En ese caso, se mezclan crudas con un poco de aceite y los condimentos elegidos, y se hornean a temperatura alta hasta que queden doradas y crujientes.
Así que ya sabés, la próxima vez que tengás antojo de papas fritas, olvidate de la bolsa y animate a prepararlas en casa.