Esta receta de flan de calabaza te va a sorprender.

Esta receta de flan de calabaza es ideal para quienes desean preparar un postre suave, liviano y diferente. Su textura cremosa, su dulzor natural y su delicado sabor la convierten en una excelente opción para cualquier ocasión. Con ingredientes simples y pasos sencillos, esta prepararción casera garantiza un resultado delicioso.

El flan de calabaza es una variante original del clásico flan , que incorpora la pulpa cocida de calabaza como ingrediente principal. Este flan de calabaza no solo ofrece un sabor dulce y reconfortante, sino que también es una forma práctica de aprovechar este vegetal , muy rico en nutrientes y con un sabor naturalmente dulce .

Este postre puede servirse frío o a temperatura ambiente , y se adapta tanto a versiones tradicionales como a versiones saludables, sustituyendo azúcar por edulcorantes o leche entera por versiones vegetales o descremadas . La clave está en lograr una mezcla equilibrada, bien batida y cocida a baño maría, que dé como resultado un flan firme pero cremoso, sin grietas ni burbujas.

Es perfecto para quienes quieren variar los postres clásicos o buscan una forma diferente y sabrosa de consumir calabaza . Puede presentarse en moldes individuales o en un molde grande, y combinarse con caramelo líquido, crema batida ( nata ) o frutas frescas para un toque extra.

La receta de flan de calabaza es popular en otoño, pero puede disfrutarse todo el año.

Desarrollo paso a paso para que prepares flan de calabaza

Comienza cocinando la calabaza. Puedes hervirla, cocinarla al vapor o al horno hasta que esté bien tierna. Luego, retira la pulpa y procésala hasta obtener un puré liso, sin grumos. Deja enfriar completamente antes de usarlo en la preparación del flan. Es importante que no quede exceso de agua en el puré para que el flan mantenga una buena consistencia. En una sartén o cacerola pequeña, coloca los 100 g de azúcar junto con 2 cucharadas de agua. Cocina a fuego medio sin remover, moviendo la sartén suavemente para evitar que se queme. Cuando el caramelo tome un color ámbar dorado, viértelo rápidamente en el fondo del molde o de los moldes individuales donde vas a hacer el flan. Con cuidado, inclina el molde para cubrir toda la base. Deja enfriar mientras preparas la mezcla. En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que estén bien integrados, sin llegar a montar. Añade el puré de calabaza y mezcla bien. Luego, incorpora la leche poco a poco, batiendo hasta que se forme una mezcla homogénea y sin grumos. Agrega la esencia de vainilla y vuelve a mezclar. Puedes colar la mezcla si deseas una textura aún más fina Vierte la mezcla en el molde con el caramelo ya frío. Coloca ese molde dentro de una fuente más grande con agua caliente, para cocinar el flan a baño maría. El nivel del agua debe llegar a la mitad de la altura del molde del flan. Lleva al horno precalentado a 160 °C y hornea durante aproximadamente 50 a 60 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro, salga limpio. Una vez cocido, retira el molde del baño maría con mucho cuidado y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, lleva el flan al refrigerador por al menos 4 horas, preferentemente toda la noche, para que tome cuerpo y sabor. Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes y da vuelta sobre un plato con cuidado. El caramelo líquido caerá sobre el flan, dándole brillo y sabor.

Puedes adaptar esta receta como más te guste. La receta de flan de calabaza permite variantes veganas, reemplazando los huevos y la leche por opciones vegetales. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve frío, solo o acompañado de crema batida (nata), frutas frescas, nueces o una cucharada de dulce de leche. También puedes decorar con hojas de menta para un toque visual fresco. Es un postre que luce bien y tiene un sabor suave, ideal para quienes buscan algo distinto pero sencillo de hacer.

La receta de flan de calabaza es una opción diferente y nutritiva dentro del mundo de los postres caseros. Combina lo mejor del flan tradicional con el dulzor natural de la calabaza, resultando en una preparación cremosa, aromática y muy agradable al paladar. Gracias a su simplicidad y versatilidad, este flan puede convertirse en un favorito en tu cocina. Puedes adaptarlo a tus necesidades, hacerlo con edulcorantes o leche vegetal, y disfrutarlo en cualquier época del año. ¡Y a disfrutar!