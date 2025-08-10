La receta de tarta de calabaza que te va a salvar el almuerzo o la cena
Aprendé a preparar esta receta que es vegetariana y versátil, perfecta para comer caliente, fría o llevar en vianda.
Para cuando no sepas qué hacer de comer, esta tarta de calabaza (puedes elegir de qué tipo), cebolla caramelizada y queso va a ser la receta simple que te va a salvar. Facilísima de hacer y, sobre todo, muy rica. ¡Probala!
Paso a paso de la receta:
Para prepararlo, se pela y corta en cubitos una calabaza mediana. Se hierve o se cocina al vapor hasta que esté tierna. Mientras tanto, se cortan dos cebollas y se cocinan en sartén con un chorro de aceite de oliva y una cucharada de azúcar hasta que estén bien doradas y blandas, unos 15 minutos a fuego bajo.
Se pisa la calabaza como puré, se mezcla con las cebollas y se suma una taza de queso rallado (puede ser mozzarella, pategrás o un mix). Se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada. En una tartera, se acomoda una masa de tarta hojaldrada (de las compradas o casera si tenés ganas), y se vuelca el relleno.
Se lleva al horno precalentado a 180°C por unos 30 a 35 minutos, hasta que el borde esté dorado y el queso burbujee en la superficie. Se puede servir caliente, tibio o frío. Acompañado de una ensalada, ¡ya tenés el almuerzo o la cena resuelta!