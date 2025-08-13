Lactonesa casera en segundos: receta de la mayonesa casera que no requiere huevo
Receta de lactonesa una mayonesa sin huevo, rápida y segura, lista en minutos. Ideal para acompañar platos, untar o preparar salsas caseras sin complicaciones.
Si buscas una opción suave, sin huevo y muy fácil de preparar, esta receta de lactonesa es perfecta. Con pocos ingredientes y en pocos minutos, obtendrás una emulsión cremosa y sabrosa como la mayonesa, ideal para acompañar vegetales, carnes, panes o cualquier plato que necesite un toque especial.
La lactonesa es una alternativa a la mayonesa tradicional, elaborada sin huevo y con leche como base. La lactonesa es especialmente útil en épocas de calor o cuando se desea evitar el uso de huevo crudo. Su textura es cremosa, su sabor es suave y su preparación es muy sencilla. Se emulsiona rápidamente con una batidora de mano, y admite variaciones en sabor y textura. Puede prepararse con leche entera o descremada, aceite neutro o de oliva suave, y condimentos a gusto. Es ideal para personas alérgicas al huevo o para quienes siguen una dieta vegetariana que excluye ingredientes de origen animal crudo. Además, permite lograr una salsa sin conservantes ni aditivos artificiales, hecha en casa en menos de cinco minutos. Es perfecta para ensaladas, sándwiches, papas al horno, hamburguesas y más.
Ingredientes
100 ml de leche líquida (entera o descremada), 200 ml de aceite (girasol, maíz o mezcla neutra), 1 cucharadita de jugo de limón o vinagre, 1/2 cucharadita de sal, 1 diente de ajo (opcional).
Sigue el paso a paso para preparar mayonesa sin huevo
- Para obtener una buena lactonesa, es importante que la leche esté a temperatura ambiente y que el aceite sea de sabor suave. El jugo de limón o vinagre ayuda a estabilizar la emulsión y a conservar la salsa por más tiempo. Necesitarás una batidora de mano y un vaso alto y angosto (como el de la batidora) para lograr una buena emulsión.
- Comienza vertiendo la leche en el vaso. Luego agrega el aceite, la sal y, si deseas, el ajo pelado. Por último, añade el jugo de limón o vinagre. Es importante respetar el orden para facilitar el proceso de emulsión.
- Introduce la batidora hasta el fondo del vaso sin moverla. Enciéndela y mantenla fija durante unos 10 a 15 segundos. Notarás que la mezcla comienza a espesarse desde abajo. Luego, sube lentamente la batidora hacia la superficie para que todo se mezcle de manera uniforme. En total, este proceso no debería tomar más de 30 segundos.
- Una vez lista, evalúa la textura. Si deseas una lactonesa más espesa, puedes añadir un poco más de aceite y volver a batir. Si la quieres más liviana, agrega un chorrito de leche. Prueba la mezcla y ajusta la sal o el ácido (limón o vinagre) según tu gusto. También puedes añadir especias como mostaza, pimienta, cúrcuma o hierbas frescas.
De la cocina a tu mesa
Vierte la lactonesa en un frasco limpio con tapa hermética. Guardala en la heladera y consumila en un plazo de 4 a 5 días. Al no contener conservantes ni huevo, su duración es limitada, por lo que es recomendable prepararla en pequeñas cantidades y utilizarla fresca.
La receta de lactonesa es muy versátil. Si te gusta con ajo, se convierte en una deliciosa salsa tipo alioli. Puedes hacer versiones con perejil picado, cebolla en polvo, pimentón o incluso un toque de curry para darle un perfil diferente. También se puede usar leche vegetal(como de soja sin endulzar), lo que la convierte en una opción vegana.
Es ideal para untar en panes, acompañar papas fritas o al horno, usar como base para aderezos en ensaladas, complementar wraps o hamburguesas, o simplemente para mojar vegetales crudos. Su sabor neutro permite combinarla con diferentes ingredientes, y su textura ligera resulta muy agradable. ¡Y a disfrutar!