Lactonesa casera en segundos: receta de la mayonesa casera que no requiere huevo

Si buscas una opción suave, sin huevo y muy fácil de preparar, esta receta de lactonesa es perfecta. Con pocos ingredientes y en pocos minutos, obtendrás una emulsión cremosa y sabrosa como la mayonesa , ideal para acompañar vegetales , carnes , panes o cualquier plato que necesite un toque especial.

La lactonesa es una alternativa a la mayonesa tradicional, elaborada sin huevo y con leche como base. La lactonesa es especialmente útil en épocas de calor o cuando se desea evitar el uso de huevo crudo. Su textura es cremosa, su sabor es suave y su preparación es muy sencilla. Se emulsiona rápidamente con una batidora de mano, y admite variaciones en sabor y textura. Puede prepararse con leche entera o descremada , aceite neutro o de oliva suave, y condimentos a gusto. Es ideal para personas alérgicas al huevo o para quienes siguen una dieta vegetariana que excluye ingredientes de origen animal crudo. Además, permite lograr una salsa sin conservantes ni aditivos artificiales, hecha en casa en menos de cinco minutos. Es perfecta para ensaladas , sándwiches , papas al horno, hamburguesas y más.

La receta de lactonesa es ideal para los días calurosos, ya que no contiene huevo como la mayonesa y reduce el riesgo de intoxicaciones.

100 ml de leche líquida (entera o descremada), 200 ml de aceite (girasol, maíz o mezcla neutra), 1 cucharadita de jugo de limón o vinagre, 1/2 cucharadita de sal, 1 diente de ajo (opcional).

Lactonesa mucho más liviana que la mayonesa. La receta de lactonesa surgió como una solución casera para quienes no consumen huevo o tienen alergias. Para no dejar de disfrutar el gusto de la mayonesa. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Vierte la lactonesa en un frasco limpio con tapa hermética. Guardala en la heladera y consumila en un plazo de 4 a 5 días. Al no contener conservantes ni huevo, su duración es limitada, por lo que es recomendable prepararla en pequeñas cantidades y utilizarla fresca.

La receta de lactonesa es muy versátil. Si te gusta con ajo, se convierte en una deliciosa salsa tipo alioli. Puedes hacer versiones con perejil picado, cebolla en polvo, pimentón o incluso un toque de curry para darle un perfil diferente. También se puede usar leche vegetal(como de soja sin endulzar), lo que la convierte en una opción vegana.

Es ideal para untar en panes, acompañar papas fritas o al horno, usar como base para aderezos en ensaladas, complementar wraps o hamburguesas, o simplemente para mojar vegetales crudos. Su sabor neutro permite combinarla con diferentes ingredientes, y su textura ligera resulta muy agradable. ¡Y a disfrutar!