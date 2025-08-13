Receta de chips de batata: snack saludable para cualquier momento
Receta de chips de batata crujientes, saludables y fáciles de hacer. Ideales como snack casero, sin fritura y con solo tres ingredientes básicos.
Una preparación simple, saludable y sabrosa, esta receta de chips de batata es perfecta para ti. Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, podés obtener un snack crocante y natural, ideal para acompañar comidas o disfrutar entre horas sin culpas.
Las chips de batata se han vuelto muy populares como una alternativa más saludable a las papas fritas o los snacks procesados. La preparación de chips de batata es muy fácil de realizar en casa, sin necesidad de freír ni usar conservantes. Además de ser deliciosas, las batatas son ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes, por lo que estas chips son una opción sabrosa y nutritiva. El secreto para que queden crocantes está en cortarlas bien finas y hornearlas a temperatura adecuada, sin amontonarlas. Pueden personalizarse con condimentos y especias al gusto, lo que la convierte en una excelente base para experimentar. Ya sea para servir como entrada, acompañamiento, colación o parte de una picada, las chips de batata siempre son bienvenidas. A continuación, te mostramos paso a paso cómo hacer chips de batata caseras que quedan perfectas.
Ingredientes
2 batatas medianas, 2 cucharadas de aceite vegetal (neutro u oliva suave), sal fina a gusto, pimienta negra (opcional), pimentón o especias al gusto (opcional).
Desarrollo paso a paso para que prepares chips de batata
- Comienza por lavar las batatas bajo el chorro de agua. Usá un cepillo si es necesario para retirar toda la tierra de la piel. Luego, secá bien con un paño limpio. Puedes hacer las chips con o sin cáscara, según tu preferencia. Si decidís dejarlas, asegurate de que estén bien limpias.
- Con una mandolina o un cuchillo afilado, corta las batatas en rodajas lo más finas posibles, de 2 mm o menos. Es muy importante que todas las láminas tengan el mismo grosor para que se cocinen de manera uniforme y queden crocantes sin quemarse.
- Coloca las rodajas sobre papel de cocina o un paño limpio y presiona suavemente para absorber el exceso de humedad. Este paso ayuda a que las chips se cocinen mejor y se doren sin humedecerse.
- Encendé el horno a 160°C. Es preferible una cocción lenta y pareja para lograr chips crocantes sin que se quemen. Prepará una o dos bandejas para horno, cubriéndolas con papel manteca o papel para hornear.
- En un bol, mezcla las rodajas con el aceite y la sal. Agrega las especias que desees: pimentón dulce o picante, cúrcuma, ajo en polvo, romero seco o pimienta negra son algunas opciones. Mezclá con las manos para que cada rodaja quede bien cubierta de forma pareja.
- Colocáa las rodajas sobre la bandeja sin encimarlas. Es importante que tengan espacio entre sí para que el aire circule y puedan dorarse de manera pareja. Si es necesario, hacelo en tandas.
- Lleva al horno y cocina entre 25 y 40 minutos, dependiendo del grosor de las rodajas y del horno. A mitad de la cocción, dales la vuelta con una pinza o espátula para que se cocinen por ambos lados. Controla bien los últimos minutos, ya que pueden pasar de doradas a quemadas en poco tiempo.
De la cocina a tu mesa
Retirá las chips del horno cuando estén doradas y crujientes. Colocalas sobre una rejilla o sobre papel de cocina para que terminen de secarse. A medida que se enfrían, se volverán más crocantes.
Una vez frías, guárdarlas en un recipiente hermético durante 2 o 3 días. Si se ablandan, puedes darles un golpe de horno para recuperar el crocante.
Las chips de batata son perfectas para acompañar dips, hummus, guacamole o salsas caseras. También son una excelente guarnición para hamburguesas, wraps o platos principales. Su sabor dulce y salado a la vez las convierte en una opción irresistible para toda la familia. ¡Y a disfrutar!