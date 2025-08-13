Receta de chips de batata: snack saludable para cualquier momento

Una preparación simple, saludable y sabrosa, esta receta de chips de batata es perfecta para ti. Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, podés obtener un snack crocante y natural, ideal para acompañar comidas o disfrutar entre horas sin culpas.

Las chips de batata se han vuelto muy populares como una alternativa más saludable a las papas fritas o los snacks procesados. La preparación de chips de batata es muy fácil de realizar en casa, sin necesidad de freír ni usar conservantes. Además de ser deliciosas, las batatas son ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes, por lo que estas chips son una opción sabrosa y nutritiva . El secreto para que queden crocantes está en cortarlas bien finas y hornearlas a temperatura adecuada, sin amontonarlas. Pueden personalizarse con condimentos y especias al gusto, lo que la convierte en una excelente base para experimentar. Ya sea para servir como entrada, acompañamiento, colación o parte de una picada , las chips de batata siempre son bienvenidas. A continuación, te mostramos paso a paso cómo hacer chips de batata caseras que quedan perfectas.

Una receta de chips de batata bien hecha no necesita conservantes ni aditivos para durar varios días crocante.

El secreto de estas chips de batata es cortarlas súper finas.

2 batatas medianas, 2 cucharadas de aceite vegetal (neutro u oliva suave), sal fina a gusto, pimienta negra (opcional), pimentón o especias al gusto (opcional).

Unas chips de batata que no podrás parar de comer. La receta de chips de batata puede prepararse al horno, al aire o frita, y siempre resulta crujiente si se corta bien fina. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retirá las chips del horno cuando estén doradas y crujientes. Colocalas sobre una rejilla o sobre papel de cocina para que terminen de secarse. A medida que se enfrían, se volverán más crocantes.

Una vez frías, guárdarlas en un recipiente hermético durante 2 o 3 días. Si se ablandan, puedes darles un golpe de horno para recuperar el crocante.

Las chips de batata son perfectas para acompañar dips, hummus, guacamole o salsas caseras. También son una excelente guarnición para hamburguesas, wraps o platos principales. Su sabor dulce y salado a la vez las convierte en una opción irresistible para toda la familia. ¡Y a disfrutar!