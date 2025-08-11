Peatonal del Vino en Mendoza: la experiencia que conquistó a un turista de la Costa Brava

Desde la Costa Brava, un turista catalán descubrió la Peatonal del Vino en Mendoza, una fiesta única de malbec, gastronomía y música en vivo.

Dicen que todos somos mortales hasta el primer beso… y la segunda copa de vino. Héctor, un joven catalán de Blanes, en la pintoresca Costa Brava española, llegó a Mendoza con la mochila cargada de curiosidad y el paladar listo para nuevas aventuras.

Lo que no imaginaba era que viviría una de las celebraciones más emblemáticas del vino argentino: la Peatonal del Vino, el único evento de este tipo en el país.

Un brindis colectivo en el corazón de Mendoza En pleno centro de la Ciudad de Mendoza, la Peatonal del Vino transforma las calles en una gran fiesta dedicada al malbec, el varietal insignia de la región. Con una copa de vidrio en mano —incluida con el ticket de entrada—, los visitantes recorren stands de bodegas y productores que invitan a degustar etiquetas premiadas y descubrir nuevas propuestas.

Entre vinos, gastronomía y música en vivo peatonal del vino 2 Héctor se dejó guiar por sommeliers expertos que le presentaron malbecs intensos, blends equilibrados y blancos frescos, todos con el sello de calidad mendocino. Pero la experiencia no se limita al vino: la Peatonal ofrece una variada propuesta gastronómica con platos típicos como empanadas argentinas, así como sabores mexicanos, árabes y españoles, ideales para acompañar cada copa.

“La estrella de la noche fue el malbec”, aseguró Héctor, sorprendido por su profundidad y carácter. La música en vivo arrancó temprano, aportando ritmo y energía, aunque a veces dificultó las charlas. Sin embargo, nada opacó la magia de la velada.