Mendoza tiene dos finalistas en el Concurso Emprendimiento Argentino 2025

El Concurso Emprendimiento Argentino 2025, dirigido a emprendimientos de todo el país con alto potencial de crecimiento, ya tiene sus finalistas para el próximo 25 de septiembre y Mendoza estará representada por una app de gestión de recursos humanos y un sistema de gestión empresarial integral.

Patricia Soria, fundadora de la app de gestión de recursos humanos QuienVino , y Devy SAS , del sistema de gestión empresarial integral devFactory, fueron seleccionados para representar a la provincia en el certamen nacional, en las categorías de Crecimiento y Expansión y Despegue emprendedor respectivamente.

La categoría “Crecimiento y Expansión”, en la que resultó finalista Patricia Soria, distingue a aquellas iniciativas con al menos dos años de actividad comercial demostrable y busca destacar proyectos que hayan validado técnica y comercialmente su propuesta, y que muestren potencial de escalabilidad e impacto regional o nacional.

“Estoy muy orgullosa y agradecida a Germán, mi socio, al jurado que nos eligió y a Mendoza que continúa impulsando el emprendedurismo. Esta nominación es un reconocimiento al camino recorrido, pero sobre todo es una oportunidad para amplificar el impacto de lo que hacemos desde Mendoza hacia todo el país”, expresó Soria.

En el caso de devFactory se trata de un sistema de gestión empresarial integral, intuitivo y potenciado por inteligencia artificial, especialmente desarrollado para PyMEs industriales. A diferencia de otras soluciones fragmentadas, este desarrollo realizado por Devy S.A.S. conecta todas las áreas operativas.

Por su parte, QuienVino es una aplicación que facilita la gestión de recursos humanos, permitiendo registrar la entrada, salida y descansos diarios mediante geolocalización, foto y reconocimiento facial. La app también gestiona licencias, vacaciones, días compensatorios y licencias por enfermedad, con procesos de aprobación, documentos con firma digital y licencias personalizadas acorde a la ley. Con más de 50 empresas en Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Buenos Aires utilizando su plataforma, gestiona diariamente a más de 2.000 usuarios activos.

Una competencia federal

El Concurso Emprendimiento Argentino 2025 -organizado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento- se desarrolla en instancias provinciales y culmina con una final nacional presencial que se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Ser finalistas nos permite visibilizar también el problema real que resolvemos y el impacto que buscamos generar: hacer accesible la transformación digital de los recursos humanos en las pymes. Para QuienVino, es una validación que nos impulsa a crecer, a seguir apostando por la tecnología simple y cercana, y a proyectar nuestra expansión regional con más fuerza”, destacó Patricia Soria.

Todos los finalistas del Concurso recibirán mentorías especializadas, acompañamiento de instituciones como EMPRETEC, IDEXLA, ARCAP y el IAE Business School, y competirán por becas internacionales, membresías, exposiciones ante inversores y otras oportunidades de alto valor para escalar sus emprendimientos.