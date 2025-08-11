ARCA subastará un importante lote de celulares iPhone: cuándo será y cómo participar

Luego de subastar más de 30.000 teléfonos marca Motorola, ARCA tomó la decisión de llevar adelante nuevos remates públicos con el objetivo de incrementar los ingresos estatales y reforzar el vínculo con los contribuyentes. Y es por eso que hay tres fechas marcadas en el calendario al respecto.

Es por eso que, a través de la Dirección General de Aduanas hará remates que serán muy interesantes para los contribuyentes: el próximo jueves 14 ofertarán artículos deportivos y el jueves 28 se rematarán bebidas alcohólicas.

Sin embargo, la subasta que se ha llevado todas las miradas ha sido la de la venta de teléfonos iPhone para el próximo jueves 21 de agosto.

Para acceder al remate de estos celulares hay que hacer clink en el siguiente link https://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/3687. Allí se debe iniciar sesión y luego inscribirse en la subasta de forma rápida y sencilla. En caso de ser la primera vez, deberás crearte un usuario y contraseña en el Banco Ciudad siguiendo todos los pasos que marca el sitio.

En total, se subastarán 37 lotes de celulares marcha Apple iPhone 15 , de color blanco. Mientras que dos lotes están compuestos de celulares iPhone 13, del mismo color. Los primeros tienen una capacidad de 256 GB; mientras que los restantes tienen una memoria de 128 GB.

Son en total 39 teléfonos de esa marca y esos modelos que serán exhibidos el jueves 21 de agosto con un precio base que va desde los $500.000 a los $600.000.

Por qué ARCA realiza subastas de estos productos

Durante julio, el organismo ya había realizado remates en los que se vendieron bebidas, neumáticos, celulares y productos cosméticos.

La totalidad de los fondos recaudados se integra al presupuesto nacional. Hasta julio, el monto acumulado por esta vía alcanzó los $319.980.034,63.

Debido al gran volumen de mercadería y a la fuerte demanda que registran estas subastas, ARCA prevé continuar realizando remates a lo largo de 2025 para optimizar la generación de recursos y fortalecer el contacto con los ciudadanos.

El detalle de las fechas y lotes disponibles se encuentra publicado en el sitio oficial: www.arca.gob.ar/rematesysubastas