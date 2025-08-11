Paritarias: una cámara empresaria alerta sobre maniobras por homologación del acuerdo

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), viene advirtiendo, desde hace semanas, sobre las irregularidades de todo el proceso de la homologación de paritarias , a partir del acuerdo alcanzado con el gremio de empleados de comercios , liderado por Armando Cavalieri , y puso foco en diversas medidas a las que se opone.

Días atrás, Cadam aclaró que no participó de la paritaria y que no se sienten representados por las partes involucradas, como CAME, CAC o Udeca, advirtiendo que el Gobierno no había homologado ningún acuerdo, de lo que se desprende que estas empresas no estarían dispuestas a reconocer los aumentos que se realizaron.

Ahora alerta también por una serie de maniobras que se estarían realizando en este contexto. "La Secretaría de Trabajo continúa avalando seguros exclusivos y beneficios directos para los gremios que negocian la paritaria ", dicen desde Cadam.

Con esa declaración, los mayoristas manifestaron su firme rechazo a la homologación de la paritaria de comercio , que sigue incluyendo la contribución obligatoria por Covid-19, aunque la pandemia concluyó hace cuatro años, así como el aporte obligatorio destinado a capacitación que administran los gremios empresarios que firman el acuerdo.

"Sólo bajaron del 2,5% a 1,6% el seguro de retiro obligatorio tras los reclamos públicos de los comerciantes, pero aún se sigue validando algo que no debería existir", advirtieron desde CADAM.

La cámara aseguró que no fueron escuchados por el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, para cerrar estas negociaciones. "Nos pasan la cuenta de una mesa de la que no participamos", expresaron indignados.

Costos ocultos

Cadam denunció los "costos ocultos" dentro de las paritarias (que conforman cajas millonarias), como las imposiciones a cargo de los empleadores al seguro obligatorio de retiro “La Estrella”, que ahora se reduce tras hacer público el reclamo, pero desde el sector piden eliminarlo.

La mitad de dichos fondos los absorbe el sistema "solidario" de retiro, y la otra mitad puede solicitarlo el trabajador en caso de ser despedido. No obstante, el sistema de actualización también genera polémica.

Asimismo, los mayoristas rechazan la contribución obligatoria por Covid-19 (tenga o no el trabajador la obra social Osecac) y el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), un beneficio millonario para las cámaras firmantes de la paritaria que administran esos fondos.

Todos estos "costos ocultos" elevan de forma injustificada la carga laboral, repercutiendo en el aumento de precios al consumidor.

Impacto en paritarias

"Si bien son aportes que hace el empleador, es dinero que debería ir a los trabajadores, es como quitarle un sueldo anual a los empleados", sostienen desde Cadam, que también opina que debería ser voluntario y no obligatorio el aporte sindical. "El trabajador es quien debería decidir qué hace con su dinero, fruto de su esfuerzo", destacaron.

"No aceptamos ni convalidamos la continuidad de estas obligaciones que afectan gravemente la competitividad del sector comercial", remarcaron los mayoristas, que exigen a las autoridades que se adopten medidas urgentes para eliminarlos o tornarlos voluntarios.

De esta manera, se evitaría que las empresas sigan soportando cargas que no benefician a los trabajadores (hay que aportarlos igual, aunque el empleado, por ejemplo, no tenga OSECAC como obra social, no se capaciten o no lleguen a cumplir los años de aportes para acceder al beneficio del seguro de retiro) ni a la economía en su conjunto.