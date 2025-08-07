Comercio: cerraron la paritaria con un aumento del 6% y un bono clave.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron la revisión paritaria mercantil con un nuevo aumento y un bono extra hasta fin de año.

En la negociación acordaron una suba del 6% en seis tramos y un bono mensual de $40.000 hasta diciembre, que se incorporará al básico en enero de 2026.

Según detallaron las fuentes gremiales, el aumento, que ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se realiza sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75, en base a los valores expresados para junio de 2025.

La suba de 6% se abonará en seis partes: 1% a partir de julio; 1% a partir de agosto; 1% a partir de septiembre; 1% a partir de octubre; 1% a partir de noviembre, y 1% a partir de diciembre de este año.

Por otra parte, se pactó otorgar una suma fija no remunerativa que, durante el segundo semestre, se abonará conforme al siguiente esquema: $40.000 durante julio; $40.000 durante agosto; $40.000 durante septiembre; $40.000 durante octubre; $40.000 durante noviembre, y $40.000 durante diciembre de 2025.

Todas estas sumas se finalizarán con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000, correspondientes al último mes del año. Este último bono sí se incorporará a los básicos en su valor nominal en enero de 2026.

Según informaron, el acuerdo entra en vigencia desde el 1 de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, las partes se comprometieron a reunirse en noviembre para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Por otra parte, se aclaró que los incrementos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran acordarse en Río Grande, Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.