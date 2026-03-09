Continúan las paritarias tras el Contracarrusel y el Gobierno acercó posiciones con dos sindicatos

En semanas de paritarias y tras el vendaval del Contracarrusel , que es utilizado por los sindicatos para manifestarse por el salario de los trabajadores, el Gobierno retomó las reuniones y cerró una negociación, mientras que otra quedó a merced del voto de los afiliados.

Este lunes 9 de marzo los representantes del Ejecutivo tuvieron un encuentro con los sindicatos de Funcionarios Judiciales y la Dirección Provincial de Vialidad . Los primeros evaluaron la oferta y concluyeron que la bajarán a las bases para que su aceptación sea democrática, mientras que los segundos firmaron los aumentos para los próximos meses.

La propuesta para el primer semestre de 2026 consiste en un aumento para marzo del 7% y del 3 % para mayo . Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

Los representantes del gremio de Empleados Judiciales se reunirán con el Gobierno en los próximos días para dar una respuesta final, conforme a la respuesta de sus afiliados sobre la aceptación o no.

La aceptación del SUTE

El jueves pasado, fue el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) el que aceptó la oferta de incremento para sus afiliados docentes y celadores, que también incluye el primer semestre del año. Fue resuelto de una forma similar a Judiciales, bajando la oferta a las bases y definiendo todo en un plenario general.

sute contracarrusel SUTE participó del Contracarrusel. SUTE

Sin embargo, en el mismo plenario votaron y aprobaron ratificar un "plan de lucha" a implementar en los días siguientes para protestar contra el endurecimiento de la postura del Gobierno en las reuniones paritarias. Algo que pudo advertirse en el diálogo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que tras ofrecer una propuesta terminó otorgando el aumento por decreto luego de que el sindicato anunciara que participarías del Contracarrusel.

En el caso del SUTE, la oferta fue aceptada pero igualmente participaron de esa protesta y plantearon su disconformidad. También advirtieron que harán otra manifestación pública en el marco de las movilizaciones por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia el 24 de marzo.