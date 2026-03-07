El Contracarrusel volvió a las calles con consignas por el agua y reclamos sociales

Miles se movilizaron en Mendoza en un nuevo Contracarrusel , una manifestación que desde hace años acompaña la celebración vendimial pero en sentido contrario al desfile oficial. La convocatoria tuvo como eje la defensa del agua y de los glaciares frente al avance de la minería en la provincia, aunque cada año suma consignas vinculadas con la coyuntura política y social.

"¡MENDOZA EN DEFENSA DEL AGUA! Sin agua no hay vendimia. Sin glaciares no hay futuro" fue la consigna con la que Ampap convocó a la movilización.

La jornada comenzó con tensiones cuando la Asamblea por el Agua de Luján denunció que la policía bloqueó durante la madrugada la salida de un carro que habían preparado para el contracarrusel a pesar de contar con la autorización del Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Cultura y la Policía de Mendoza. “ Solo dijeron que no se puede, sin darnos ninguna razón ”, señalaron.

A pesar de ese episodio, las asambleas se dirigieron con sus carteles y materiales hacia el punto de encuentro en Plaza Italia. Desde las 8 comenzaron a concentrarse los primeros manifestantes y cerca de las 9 la columna ya estaba organizada. Poco después inició la marcha, integrada por asambleas por el agua, centros de estudiantes, organizaciones políticas, sociales y sindicales, agrupaciones feministas y de derechos humanos. A lo largo del recorrido se fueron sumando más personas que llegaban con carteles, banderas y expresiones artísticas.

La movilización avanzó lentamente por las calles céntricas con una fuerte impronta visual: carteles, disfraces, intervenciones y consignas ambientales. Parte del público que se encontraba en la zona para observar los carros vendimiales acompañó el paso de la columna con aplausos y cantos ya conocidos en la provincia: "el agua de Mendoza, no se negocia" coreó la calle y la vereda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mechagmz/status/2030277623427838175&partner=&hide_thread=false La gente que vino a ver los carros vendimiales aplauden y se suman a los cantos por el agua. @mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/ZJNkwtSXc3 — Mecha (@mechagmz) March 7, 2026

8M y presencia estudiantil

La movilización coincidió además con las actividades por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos Mendoza participaron de la marcha con consignas vinculadas a la defensa de los derechos laborales, la lucha contra la violencia de género: "Por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios. En defensa de nuestros derechos laborales. Contra la violencia y la represión de Cornejo y Milei. Fuera Riili", este último es el comisario Mario Riili investigado por detención ilegal de manifestantes, violencia institucional y de género por la particular saña contra las mujeres que se movilizaron el 23 de octubre pasado en defensa del agua.

ni una menos contracarrusel

Otro de los sectores visibles fue el estudiantil. Desde 2024, estudiantes universitarios y secundarios han participado activamente en distintas movilizaciones en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, y en esta oportunidad también formaron parte del Contracarrusel. Además de acompañar los reclamos ambientales, expresaron demandas vinculadas a la educación y a la situación social.

estudiantes contracarrusel

Algunas estudiantes secundarias señalaron que participan de estas marchas porque están “cansadas de sufrir distintos tipos de violencia” dentro y fuera de la escuela y de vivir con preocupación por sus compañeras. También plantearon reclamos por igualdad y por una educación “digna y accesible”. En ese marco, destacaron la importancia de articular la movilización del 8 de marzo con otras luchas sociales, como la defensa del agua, junto a estudiantes, organizaciones feministas y distintos sectores sociales.

Reclamos laborales

En esta edición también se hizo visible la situación que atraviesan miles de trabajadores. Entre los reclamos se destacaron cuestionamientos a la reforma laboral, denuncias sobre la precarización del empleo y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. “La pérdida de soberanía tiene que ver con los recursos, pero también con los derechos laborales”, señalaron a MDZ.

Participaron sindicatos como Ampros, ATE, Fadiunc y SUTE. Otros gremios no estuvieron presentes, entre ellos la CGT. En paralelo, trabajadores vinculados a Soeva realizaban una protesta en las inmediaciones del hotel Hyatt tras la propuesta paritaria del Gobierno provincial.

Sin inconveniente, cerca de las 13 la cabecera llegó a Plaza España para desconcentrar. De este modo, el Contracarrusel volvió a reunir en las calles a diversos sectores sociales que, desde distintos reclamos, confluyeron en una misma movilización. La defensa del agua y del ambiente volvió en una mañana fresca abrazada por la cordillera.