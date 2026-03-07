Cortaron la Ruta 7 por la caída de sedimentos sobre la calzada tras las lluvias

La Gendarmería aplicó un corte en Uspallata y luego de Potrerillos para evitar la circulación en la zona de conflicto, a la altura de la Quebrada del 60.

Captura de los sedimentos sobre la Ruta 7.

El sedimento sobre la calzada en la Ruta 7

Imágen ilustrativa. Gendarmería aplicó un corte por la presencia de sedimentos.

El corredor internacional desde y hacia Chile por la Ruta 7 sufrió un corte este sábado por la tarde produjo de la caída de material de arrastre y sedimentos sobre la calzada, debido a las intensas lluvias registradas en la zona.

Según informaron desde Gendarmería Nacional, la zona conflictiva es la que está en torno al kilómetro 1108, a la altura de Quebrada del 60, entre Potrerillos y Uspallata.

El personal de Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza trabajan en la normalización del tránsito. En principio, aplicaron cortes en Uspallata para los que circulen hacia Mendoza y en la subida desde Potrerillos.