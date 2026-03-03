Contracarrusel: por qué será más amplio esta Vendimia

Hay Carrusel y también contracarrusel. Y en esta Vendimia prometen ser más diversas que nunca las protestas . El sábado por la mañana, por las calles de Mendoza, marcharán las asambleas en contra de la minería metalífera- de San Jorge específicamente- , pero también el movimiento NiUnaMenos anticipando el 8M- el Día Internacional de la Mujer- y casi un hecho que la mayoría de los gremios estatales.

Hace 18 años que existe esta contramarcha en Mendoza que va adelante de la Carrusel, donde se movilizan por las calles del microcentro mendocino las agrupaciones gauchas y los carros de los distintos departamentos con sus reinas vendimiales. En el Contracarrusel , en cambio, se ven protestas de distintos sectores.

Las asambleas por el agua ya hicieron el anuncio que el sábado a las 8 desde la Plaza Italia, como acostumbran, se encontrarán para comenzar el contracarrusel.

Este año hay una situación particular: fue aprobada la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de extracción de cobre conocido popularmente como San Jorge, en Uspallata. Esta norma ya trajo manifestaciones a fines del año pasado y se espera el arribo de asambleístas de toda la provincia con esta bandera, es decir, un no rotundo al avance del proyecto.

"Sin agua no hay vendimia.Sin glaciares no hay futuro. El próximo sábado 7 de marzo salimos a las calles una vez más para gritar bien fuerte ¡Nuestra agua no se negocia! ¡No a San Jorge! Entre vendimia y festejos quiere tapar el saqueo y la destrucción de nuestros glaciares. Seguimos organizados y resistiendo por el agua", dice la invitación.

Además, también se manifestarán en contra de la reforma de la ley de Glaciares, que sólo resta la revisión de Diputados en el Congreso de la Nación.

contracarrusel

Las protestas por el 8M

El domingo es 8 de marzo, es decir el Día Internacional de la Mujer o también conocido como Día de la Mujer Trabajadora. Como cae en medio de los festejos vendimiales, desde el NiUnaMenos que nuclea a varias agrupaciones de mujeres y otros grupos feministas decidieron sumarse al contracarrusel.

Durante estas semanas previas, han estado reuniéndose las integrantes de este colectivo diverso y amplio para organizar la marcha. "Se acerca una jornada de lucha en el marco del Día Internacional de las mujeres trabajadoras", anunciaron.

Además, confirmaron a MDZ que marcharán en el contracarrusel vendimial.

Los gremios y el contracarrusel

"Tenemos que aprovechar que es la única fecha en el año que no nos van a multar por cortar la calle", bromeó ante este diario un dirigente gremial de peso mientras confirmó la participación del sindicato que dirige en la marcha.

Esta martes 3 habrá un encuentro de gremios estatales para decidir la participación en el Contracarrusel de manera conjunta pero todo indica que así será. El SUTE, que es el sindicato docente, estará presente el sábado.

Eso sí, no habrán funcionarios de peso para protestar. Se espera que esté Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, pero adentro del hotel Hyatt, donde se hará el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los gobernadores que suelen venir a los festejos vendimiales y otros dirigentes nacionales viajarán junto al presidente Javier Milei a Nueva York, a una cumbre para atraer inversiones.