8 de marzo y Contracarrusel: cómo será la movilización en Mendoza este sábado

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En la Ciudad de Mendoza , la movilización principal se realizará el 7 de marzo , en coincidencia con el tradicional Contracarrusel . Este año, ambas convocatorias confluirán y tendrán como eje central la defensa del agua y el rechazo al proyecto minero San Jorge.

La concentración está prevista para el sábado 7 a las 10 en Plaza Italia y forma parte de las actividades por el 8M. Participarán organizaciones feministas, sociales y ambientales. Desde Ni Una Menos Mendoza indicaron que la convocatoria incluirá reclamos por derechos laborales y autonomía, así como cuestionamientos a las políticas de seguridad del Gobierno provincial y nacional. También expresaron críticas al accionar policial en manifestaciones y señalaron al comisario Riili como responsable de presuntos hechos de violencia institucional.

Por su parte, el domingo 8 de marzo se realizarán actividades artísticas desde las 18.30 en la Plazoleta Vergara, ubicada en la intersección de Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en Ciudad.

La movilización del 8M se da en un escenario atravesado por cifras recientes de violencia de género. El último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, registró 43 víctimas entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2026: 36 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, un transfemicidio y 6 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El 62% de los agresores eran parejas o exparejas y el 60% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. Además, 45 hijas e hijos quedaron sin madre, casi la mitad menores de edad. Mendoza figura entre las provincias con mayor cantidad de casos en términos absolutos durante el período relevado.

Desde La Casa del Encuentro advirtieron que la violencia de género “es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad” y reclamaron políticas públicas efectivas y el cumplimiento de las leyes vigentes.

Femicidios enero y febrero 2026

El 8M en las calles

El colectivo Ni Una Menos convocó a movilizar el 8 de marzo con consignas centradas en la defensa de derechos y en cuestionamientos a los gobiernos nacional y provincial. “Este 8M volvemos a las calles. Por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios y en defensa de nuestros derechos laborales. Contra la represión de Cornejo y Milei”, señalaron. “Nos queremos vivas, libres y con trabajo digno”, agregaron.

La jornada combinará la agenda histórica del movimiento feminista con reclamos vinculados al ajuste, la precarización laboral y la política ambiental. En ese marco, la defensa del agua y el rechazo a la megaminería se proyectan como uno de los ejes centrales del Contracarrusel.